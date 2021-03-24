Принц Гаррі знайшов роботу

58 хвилин(и) тому

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Принц Гаррі отримав посаду директора із взаємодії в каліфорнійській компанії BetterUp, яка займається коучингом та психічним здоров'ям.

До його обов'язків входитиме ухвалення стратегічних рішень щодо надання послуг, планування благодійної діяльності, а також публічні виступи на теми, що стосуються психічного здоров'я.

Компанія BetterUp, заснована у 2013 році, надає професійні психологічні консультації та послуги з коучингу.

На її сайті принц Гаррі представлений як ветеран бойових дій, активний пропагандист психічного здоров'я і захисник навколишнього середовища.

Автор фото, Reuters

"Я хочу допомогти в тому, щоб впливати на життя людей, - заявив принц Гаррі в інтерв'ю газеті Wall Street Journal. Проактивний коучинг надає необмежені можливості для особистісного розвитку і розширення світогляду, а також для покращення якості життя загалом".

Принц Гаррі не раз зізнавався у власних психологічних проблемах, які йому постійно доводилося долати, - зокрема, з тим, як важко йому було змиритися з загибеллю матері, принцеси Діани.

Він розповідав, що йому довелося звернутися до психологів після того, як він майже 20 років намагався не думати про смерть мами і "вимкнув усі свої емоції".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Гаррі разом із принцесою Діаною

У січні цього року Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що припиняють виконувати офіційні обов'язки членів королівської родини і переїздять до США.

Королева Єлизавета ІІ підтвердила, що подружжя "не буде виконувати громадські обов'язки", але при цьому Гаррі та Меган залишаються "улюбленими членами родини".

Раніше цього місяця під час інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що в членів королівської родини були побоювання щодо того, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі, коли він народиться.

Інтерв'ю викликало шок у Великій Британії - низка депутатів стали вимагати в королівського двору розслідувати інциденти, заявивши про неприпустимість расизму.

Букінгемський палац тоді запевнив, що королівська родина серйозно ставиться до згаданих в інтерв'ю проблем і їх розглянуть в приватному порядку.