Кличко погрожує закрити метро і наземний транспорт. Які його умови

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Віталій Кличко оприлюднив звернення, в якому заявив про можливість припинення руху громадського транспорту в Києві.

За словами мера столиці, в умовах "червоної зони" транспорт у Києві наразі працює "виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах".

"Натовпи в транспорті - це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які роблять вигляд, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу. Рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці", - наголосив Кличко.

Він також попросив киян більш свідомо ставитися до реалій пандемії.

"Якщо ситуація не поліпшиться, і міська влада, і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці".

Поки що, попри локдаун, громадський транспорт у Києві продовжує працювати у звичайному режимі, але з обмеженим числом пасажирів - не більше 50% від посадкових місць.

Кличко також нагадав, що за правилами "червоної зони", усі заклади, установи та підприємства некритичних сфер мають перевести співробітників на дистанційну роботу.

Заповненість столичних лікарень пацієнтами з коронавірусом наразі становить 74% - це найбільший показник з початку пандемії.

Загалом йдеться про 4065 хворих, що перебувають в стаціонарах київських лікарень. Понад 2 700 із них - у важкому стані, кисневу підтримку отримують 3206 людей, під апаратами штучної вентиляції легень - 49 хворих.

Ситуація в Україні

За минулу добу, 23 березня, в Україні зафіксували найбільше добових смертей та госпіталізацій за час пандемії. Госпіталізували упродовж доби 5 438 хворих, 342 людини померли.

Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували уже понад 1,5 млн випадків Covid-19, понад 1,2 млн пацієнтів одужали, а 30 773 - померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Із 24 лютого в Україні діє так званий адаптивний карантин: влада поділяє регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Карантинні обмеження в них можуть бути різними і залежать від епідемічної ситуації.

До "червоної" зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області та Київ.

Новий загальнонаціональний локдаун можливий в разі, якщо в червоній зоні опиниться більшість регіонів.