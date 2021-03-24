Смерть військової за 2 доби після вакцинації. Експертиза встановила причину

51 хвилин(и) тому

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Причиною смерті 43-річної військовослужбовиці, яка померла через дві доби після вакцинації від ковіду, стала гостра серцево-судинна недостатність. Такі висновки судмедекспертизи оприлюднило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на одеських лікарів, які робили розтин.

Жінка померла у вівторок в Одеській області. Увагу громадськості привернув саме той факт, що за кілька днів до смерті жінку вакцинували від коронавірусу.

Однак доказів того, що саме щеплення стало причиною її смерті, немає.

Раніше МОЗ також повідомило, що жінка мала й інші супутні хвороби.

Гостра серцево-судинна недостатність - це захворювання, в результаті якого серце з тієї чи іншої причини не може забезпечити органи належною кількістю крові. Гостра серцева недостатність розвивається душе швидко і часто може призоводити до смерті.

Що сталося?

У МОЗ підтвердили, що 21 березня жінка справді отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca.

У якийсь момент, перебуваючи за межами військової частини, жінка раптово знепритомніла. Її співслужбовці викликали швидку та повідомили про це медичну службу військової частини.

Військові та цивільні медики, які прибули на місце, проводили реанімаційні заходи, але безуспішно.

Жінка входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала їхати в зону ООС.

"Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було", - розповіли в МОЗ.

"В той же день з того ж флакону вакцини щепили ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - додали там.

У МОЗ також наголосили, що вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

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У Командуванні медичних сил теж закликали не робити передчасних висновків про можливі причин смерті жінки, і додали, що померла страждала на гіпертонічну хворобу.

Станом на 23 березня, в рамках кампанії вакцинації в Україні одну дозу вакцини отримали понад 137 тисяч людей.

У Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що побічні ефекти після щеплення, яке в Україні роблять вакциною Covishield, виявляють лише менш як в 1% пацієнтів.

Загалом, за оцінками, близько 10% людей можуть почуватися після вакцинації погано, але це цілком нормально, кажуть лікарі.

Серед можливих реакцій організму на щеплення - почервоніння і набряк у місці ін'єкції, головний біль, озноб або гарячка, нудота, лихоманка та біль у суглобах або м'язах.

Такі симптоми після щеплення зазвичай незначні та зникають протягом декількох днів, стверджують експерти.