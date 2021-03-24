"Подвійний мутант". Виявили новий варіант коронавірусу

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

В Індії виявили новий варіант подвійно мутованого коронавірусу, а також понад 770 інших його різновидів.

Повідомлення про це надійшло на фоні сплеску захворювання на ковід у країні. Втім, уряд каже, що зв'язку між сплеском і цими новими різновидами не існує.

Геномне секвенування зразків проводить Індійський консорціум з геноміки SARS-CoV-2. Це група з десяти національних лабораторій під керівництвом Міністерства охорони здоров'я Індії.

Секвенування геному - це дослідження, яке роблять, щоб описати увесь генетичний код організму - в цьому випадку, вірусу.

Мутації вірусів є типовим явищем, але більшість з них - незначні та не викликають жодних змін у його здатності передаватися або спричиняти серйозну інфекцію.

Але деякі мутації, такі як британський чи південноафриканський варіант ковіду, можуть зробити вірус більш заразним.

Що значить подвійний мутант

Подвійна мутація, як пояснює вірусолог Шахід Джаміл, - це "дві мутації, які поєднуються в одному варіанті вірусу".

"Подвійна мутація в ключових областях шипа вірусу може збільшити ризики і дозволити вірусу "втекти" від імунної системи, а також зробити його більш заразним", - додає він.

Білок-шип - це частина вірусу, яку він використовує, аби проникнути в клітини людини.

Чи зробить подвійна мутація вірус більш заразним та чи діятимуть проти нього вакцини, науковцям ще належить з'ясувати.

У середу Індія повідомила про понад 47 тисяч випадків захворювання та 275 смертей - найбільше щоденне зростання цього року.

Однак індійський уряд заперечує, що випадків зараження у країні побільшало через мутації.

"Хоча нову подвійну мутацію і знайшли в Індії, цих різновидів (вірусу) не виявлено в кількості, достатній, щоб простежити прямий зв'язок або пояснити швидке збільшення випадків у деяких штатах", - заявило Міністерство здоров'я країни.