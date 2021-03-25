Китайська вакцина Sinovac прибула до України. Що про неї відомо

48 хвилин(и) тому

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В аеропорт Бориспіль доставили першу партію китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. Про це повідомляють видання Сегодня та Укрінформ.

Україна уклала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини від Sinovac Biotech ще наприкінці минулого року. Але зареєстрували вакцину в Україні лише 9 березня.

Це вже третя дозволена до застосування в Україні вакцина. Раніше зареєстрували AstraZeneca (Covishield) та Pfizer/BioNTech.

Досьє на вакцину CoronaVac наразі перебуває на розгляді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Очікується, що на початку квітня ВООЗ оголосить своє рішення — схвалити її до використання чи ні.

Ефективність вакцини

Вакцину Sinovac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах. Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї.

Відкритих даних про результати досліджень китайських вакцин небагато.

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За попередніми даними досліджень, ефективність Sinovac 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.

ВООЗ вимагає, щоб для затвердження вакцина показувала ефективність принаймні у 50% випадків, тож Sinovac відповідно до цих досліджень успішно долає цей поріг.

На початку березня фармацевтична компанія "Лекхім", яка постачатиме вакцини в Україну і є представником компанії Sinovac Biotech, повідомила, що вакцина успішно завершила третю фазу клінічних випробувань у Туреччині, її ефективність склала 83,5%.

У дослідженні взяло участь понад 10 тисяч добровольців.

МОЗ заявляв, Україна не купуватиме Sinovac, якщо ефективність буде менш як 70%.

Що відомо про китайську компанію

Україна підписала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech наприкінці грудня минулого року.

Державне замовлення на закупівлю цієї вакцини отримала група фармакологічних компаній "Лекхім".

Вартість однієї дози вакцини 504 грн.

У лютому Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech через приватну фірму-посередника.

Sinovac Biotech — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка виробляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцини на рік. Sinovac розробила і вивела на ринок вакцини проти гепатиту А, гепатиту А+В, вірусів грипу, зокрема пташиного, паротиту тощо.

Як працює CoronaVac

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин, виготовляє їх для 34 країн.

CoronaVac є інактивованою вакциною, тобто діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, тренуючи таким чином імунітет.

Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту.

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Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні.

Однією з головних переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

Реакція на вакцину

Вакцинація проти коронавірусу допомагає розвинути імунітет до хвороби. Організм реагує на вакцину і вибудовує захист, тому після вакцинації може підвищитися температура, з'явитися озноб, головний біль чи втомлюваність.

На місці щеплення може бути біль та набряк.

Це звичайна реакція на вакцину від COVID-19. Ці симптоми зникають за кілька днів після вакцинації, запевняють фахівці.

Вакцина від COVID-19 не може спричинити захворювання. Але ви можете отримати першу дозу вакцини уже інфікованим, коли симптомів хвороби ще немає.

Близько 10% людей можуть почуватися після вакцинації погано, але це цілком нормально, кажуть лікарі.

Хто у черзі

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Того ж дня до країни прибула перша партія індійської вакцини Covishield (AstraZeneca).

В Україні, як і в усьому світі, першими щепитися від коронавірусу мають люди з груп ризику - медики, військові на Донбасі, поліція, люди з хронічними захворюваннями, освітяни.

За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації в Україні потребують приблизно 21 млн людей. Саме стільки людей є у всіх цих групах ризику.

Наприкінці березня Україна почала щепити сімейних лікарів та людей, старших 80 років.

На вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалися вже 300 тис. людей - через додаток "Дія" та через контакт-центр МОЗ.

За даними соцопитувань, понад 50% українців не планують робити щеплення від коронавірусу.

Станом на 23 березня, в рамках кампанії вакцинації в Україні одну дозу вакцини отримали понад 137 тисяч людей.

У Європі щеплення зробили вже понад 20 мільйонами доз вакцини AstraZeneca, згідно з березневими даними ВООЗ.