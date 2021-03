Королева Британії Єлизавета вдесяте стала прабабусею

27 хвилин(и) тому

"Не встигли у лікарню"

Про народження сина пан Тіндалл розповів у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby: "Народився дуже швидко. Не встигли у лікарню. На підлозі у ванній".