Королева Британії Єлизавета вдесяте стала прабабусею

27 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Онука Єлизавети ІІ Зара Тіндалл та її чоловік, колишній гравець у регбі, Майк Тіндалл оголосили про народження сина. Хлопчика назвали Лукас Філіп Тіндалл.

Речниця подружжя повідомила, що їхня третя дитина вагою 3,6 кг народилася в неділю.

Хлопчик народився на підлозі у ванній кімнаті, бо пара не змогла вчасно потрапити до лікарні, розповів пан Тіндалл.

Королева та герцог Единбурзький у захваті від звістки про народження правнука, повідомив Букінгемський палац.

Вони "з нетерпінням чекають на зустріч зі своїм десятим правнуком, коли обставини дозволять це зробити", додав речник палацу.

Ця дитина стала 22-ю в черзі на британський престол.

У 39-річної Зари і її 42-річного чоловіка вже є двоє дітей - семирічна Міа і дворічна Лена.

"Не встигли у лікарню"

Про народження сина пан Тіндалл розповів у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby: "Народився дуже швидко. Не встигли у лікарню. На підлозі у ванній".

"Ну так, побіг до спортзалу, взяв килимок, дійшли до ванної, постелили килимок на підлогу, рушники вниз", - додав подробиць він.

За його словами, подруга його дружини, Доллі, яка була присутня і під час народження їхніх двох дочок, зрозуміла, що "вчасно потрапити до лікарні ми не встигнемо".

"На щастя акушерка, яка мала зустріти нас у лікарні, була не так далеко, тому вона під'їхала саме тоді, коли ми зайняли позицію, а друга акушерка прибула одразу, як з'явилася голівка", - додав він.

Двоє їхніх інших дітей у той день були не вдома, тому що перейми у пані Тіндалл почалися ще вночі.

Кілька тижнів тому в кузени Зари, принцеси Євгенії, народився син Август.

Зара Тіндалл - донька Анни, єдиної дочки королеви Єлизавети.

У 2018 році Зара розповіла про свій досвід двох викиднів, які сталися до того, як народилася Лена.