Маршрутчики просять Кличка заборонити транспорт на локдауні. Піднімають ціни

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Асоціація перевізників Києва та Київської області проситиме столичну владу офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати. Про це в розмові з агентством "Інтерфакс-Україна" заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

"Возити по 11 пасажирів - дуже збитково"

Труднощі перевізників пов'язані із правилами локдауну в Києві, за якими громадський транспорт працює з обмеженнями: зокрема може перевозити обмежене число пасажирів - не більше 50% від посадкових місць.

"Ми звертатимемося до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів - дуже збитково для нас. На нас також масово складають протоколи по 17 тисяч грн штрафу", - розповідає голова Асоціації перевізників Ігор Мойсеєнко.

За його словами, водії не можуть постійно виганяти пасажирів і щоразу вступати з ними в конфлікт, коли ті намагаються зайти в салон попри правила локдауну.

Зараз, каже Мойсеєнко, уже трапляються випадки, коли водії самовільно повертаються в парки, щоб їх не штрафували.

Автор фото, Unian

Також він розповів, що вже з цих вихідних приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 гривень. Але і це, мовляв, не зробить бізнес перевізників прибутковим.

За умови заповненості маршруток лише на 50% вища вартість проїзду "не покриє навіть витрат на паливо, не кажучи вже про зарплати водіям та амортизацію", каже Мойсеєнко.

"Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо, ці збитки ще більші. "Київпастрансу" простіше: їм виділяють мільярди гривень з міського бюджету, і вони можуть собі дозволити возити по два-три пасажира. У нас такої можливості немає", - жаліється голова асоціації.

Перевізники, за його словами, в нинішніх умовах банкрутіють.

Що відбувається в Києві

22 березня столична влада повідомила, що попри локдаун, громадський транспорт все одно продовжить роботу, хоча й зможе перевозити лише обмежену кількість пасажирів.

Таке рішення стало можливим завдяки ухвалі Кабміну, який передав місцевій владі самостійно вирішувати, чи обмежувати рух залізничного та автотранспорту в "червоній" зоні. Раніше це питання регулювалося урядом.

Втім, уже 24 березня Віталій Кличко оприлюднив звернення, в якому заявив про можливість припинення руху громадського транспорту в Києві. Мер пожалівся на те, що чимало киян не дотримуються правил локдауну.

"Натовпи в транспорті - це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які роблять вигляд, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу. Рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці", - наголосив Кличко.

Автор фото, Unian

За його словами, якщо ситуація найближчим часом не поліпшиться, то влада буде ухвалювати рішення щодо зупинки руху громадського транспорту в столиці.

Цю заяву мер Києва зробив на тлі повідомлень про те, що заповненість столичних лікарень пацієнтами на коронавірус досягла рекордних показників з початку епідемії.

Окрім Києва у "червоній" зоні наразі перебувають вісім областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська та Львівська.

Якщо в червоній зоні опиниться більшість регіонів, то в Україні запровадять загальнонаціональний карантин.

За прогнозами експертів, це може статися вже у квітні.