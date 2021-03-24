У РНБО не виключають всеукраїнського локдауну

38 хвилин(и) тому

Автор фото, РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна розповів, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться "закрити всю країну".

Найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання щодо ковіду.

"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведене окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей", - уточнив Олексій Данілов.

На питання, чи можуть на Раді нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун, він відповів: "Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження".

"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - наголосив секретар РНБО.

Ризики для вакцинації

Щодо смерті військової на Одещини через дві доби після вакцинації Олексій Данілов сказав: "У нас без остаточних висновків починають роздумухувати ситуацію, що дуже шкодить вакцинації".

"Кожного дня в країні, на жаль, помирає дві тисячі осіб. Від чого померла ця жінка - буде відомо, коли відбудуться всі потрібні медичні процедури. Якщо це буде пов'язано з вакцинацією - це одна ситуація. Якщо результаті інші - то інша", - додав він.

За даними МОЗ, причиною смерті 43-річної військовослужбовиці, яка померла через дві доби після вакцинації від ковіду, стала гостра серцево-судинна недостатність.

За словами Олексія Данілова, "є багато "вкидів" інформації про шкідливість вакцинації".

Автор фото, УНІАН

Ці "вкиди" - наслідок "дипломатичної війни": "Одна країна просуває певну вакцину і каже, що вона найкраща".

"Це треба просто пережити - ще два-три місяці не лише Україна, але й весь світ буде знаходитися у такій колотнечі, коли казатимуть, що ця вакцина стовідсотково якісна, ця - на 80%, а ця - на 70%. Це війна всього фармацевтичного ринку", - розповів секретар РНБО.

"Ми будемо робити все, щоб вакцинація відбулася 100% по всій країні", - наголосив Олексій Данілов.

"Я ветеринарний лікар за першою освітою (і ніколи цього не приховував) і можу сказати - єдиний шлях захисту від таких хвороб як ковід - це вакцинація", - резюмував він.

Повний текст інтерв'ю очікуйте на ВВС News Україна найближчими днями.