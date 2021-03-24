Уряд дозволив гуляти в парках без масок

6 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Чоловіки грають в шахи в парку Шевченка у Києві

Уряд визначив конкретний перелік місць, де обов'язково треба носити маски у регіонах "червоної зони". Він не стосується парків і скверів.

Про це йдеться у змінах, які міністерство здоров'я внесло до постанови уряду від 22 березня.

Водночас обов'язково треба носити маски у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції в один метр, йдеться у повідомленні уряду.

Раніше у постанові йшлося про заборону на "перебування на територіях загального користування" без масок.

Згідно із законом про благоустрій, до так званих зон загального користування належать парки, сквери, майдани, дороги, вулиці, пляжі, кладовища.

У поліції обіцяють роз'яснювати людям необхідність одягнути маску, а тих, хто відмовиться це зробити, чекають штрафи від 170 до 17 тисяч гривень.

До "червоної зони" станом на 24 березня належать: місто Київ, Київська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Нові правила повернення з-за кордону

22 березня Кабмін також змінив правила перетину кордону для громадян України та іноземців.

Відтепер іноземці та особи без громадянства при в'їзді в Україну повинні мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більш як за 72 години до перетину кордону.

Для громадян України, які перетинають державний кордон, умовою, яка звільняє їх від самоізоляції та обсервації, є також наявність негативного ПЛР-тесту, проведеного не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Для багатьох українців, які зараз за кордоном, ці нововведення стали несподіванкою.