Кличко відповів на прохання заборонити маршрутки: це маніпуляція

23 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко назвав прохання Асоціації перевізників Києва та області до влади офіційної заборонити роботу маршруток маніпуляцією.

Кличко нагадав, що весь комунальний транспорт в Києві не прибутковий, а дотаційний.

"Приватні ж маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень - це маніпуляція", - цитує мера його пресслужба.

Він додав, що наразі увесь комунальний громадський транспорт столиці працює на маршрутах.

"Але, якщо ситуація буде погіршуватись і дійте до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо змушені обмежити і рух транспорту", - наголосив Віталій Кличко.

Він вкотре попросив киян без нагальної потреби не користуватися транспортом.

22 березня столична влада повідомила, що попри локдаун, громадський транспорт все одно продовжить роботу, хоча й зможе перевозити лише обмежену кількість пасажирів.

Автор фото, УНІАН

Зокрема, у наземному транспорті за карантинними обмеженнями наповненість має бути не більше 50% від посадкових місць.

У середу Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила, що проситиме столичну владу офіційно заборонити роботу маршруток.

За словами перевізників, возити по 11 пасажирів для них дуже збитково. Окрім того, на водіїв масово складають протоколи по 17 тисяч грн штрафу.

Уже з цих вихідних приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 гривень.

Ввечері 24 березня на зупинках маршруток вишикувалися довжелезні черги пасажирів.

Підпис до фото, Черга пасажирів в очікуванні маршрутки в Києві

Окрім Києва у "червоній" зоні наразі перебувають вісім областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська та Львівська.

Якщо в червоній зоні опиниться більшість регіонів, то в Україні запровадять загальнонаціональний карантин.

За прогнозами експертів, це може статися вже у квітні.