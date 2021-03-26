Невідому картину Ван Гога з вітряком продали за рекордну суму

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Картина Вінсента ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі"

Невідому раніше широкому загалу картину Вінсента ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі" продали з аукціону в Парижі за 13,09 млн євро (понад 15,3 млн доларів).

У Sotheby's кажуть, що це найдорожча картина голландського митця з усіх, що коли-небудь продавалися у Франції. Спочатку експерти прогнозували, що вона може піти за 8 млн євро.

Аукціон проводили з Парижа в онлайн-режимі. За картину під час торгів боролися двічі.

Вперше, на початку аукціону, за неї давали навіть трохи більше, але угоду довелося відкласти через проблеми з онлайн-ставками. До картини знову повернулися вкінці торгів, ім'я покупця не називають.

"Вулична сцена на Монмартрі" намальована у 1887 році і майже уесь час належала французькій родині, яка ніколи її не виставляла.

Мистецтвознавці знали про її існування, вона була відзначена в каталогах, але лише у вигляді чорно-білої фотографії.

Ця картина є частиною серії робіт Ван Гога, що були створені під час проживання в Парижі в 1886-87 роках. На ній зображений вітряк - їх тоді було багато на Монмартрі, який був лише селом на околиці Парижа.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Одна з головних пам'яток сучасного Монмартру - славнозвісна базиліка Сакре-Кер

Знаменитий собор Сакре-Кер на Монмартрі, який зараз є однією з найвпізнаваніших пам'яток Парижа, тоді ще тільки будувався.

Перехідний період

Як пояснив в інтерв'ю ВВС фахівець з творчості Ван Гога Мартін Бейлі, ця картина створена під час переходу від так званого голландського періоду, коли художник використовував фарби темних, приглушених відтінків, до прованського періоду, характерного буянням фарб.

"У Парижі Ван Гог відкрив для себе імпресіоністів і став працювати з кольором, - каже Бейлі, - але найдивніше в цій роботі те, що вона була захована відтоді, як покинула мольберт художника. Вона завжди залишалася в приватних колекціях, так що нею могли милуватися тільки власник і його друзі", - переконаний експерт.

За його словами, місце, зображене на картині, розташоване неподалік від квартири, яку Ван Гог винаймав разом з братом.

"На той час млини вже стали перетворюватися на розважальні місця, і можна не сумніватися, що час від часу, коли у нього заводилася кілька франків у кишені, Вінсент заглядав туди, щоб випити чарчину-другу", - розповідає фахівець.

У 1888 році Ван Гог переїхав з Парижа на південь Франції. Він помер неподалік від французької столиці в липні 1890 року.