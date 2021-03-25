СБУ звинуватила Семенченка і Шевченка у створенні приватної армії. Що відомо

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Служба безпеки повідомила про викриття і припинення дільності незаконного приватного військового формування.

Її організаторами відомство називає ексдепутата Семена Семенченка та "позаштатного радника НАБУ" Євгена Шевченка.

Що кажуть в СБУ

Як розповіли BBC News Україна в СБУ, обом фігурантам повідомили про підозри, але поки що не затримували.

За даними правоохоронців, приватна військова компанія, про яку йдеться, діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Її членами були понад 150 людей.

Підготовка членів "ПВК" нібито проходила на спеціально облаштованій базі під Києвом - там вони проходили бойові вишколи, тренувалися в поводженні зі зброєю та отримували навички бойових дій. Деякі представники "ПВК" також проходили підготовку в іноземних центрах, розповідають в СБУ.

Автор фото, СБУ

Правоохоронці з'ясували, що контроль та координацію діяльності організації здійснювали 15 громадян України - вони, з-поміж іншого, вербували потенційних членів "ПВК". Перевагу віддавали людям з досвідом бойових дій.

В СБУ кажуть, що мають докази укладання контрактів між "ПВК"та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Були й пропозиції постачати зброю до цих країн.

Організаторами діяльності "ПВК" відомство називає ексдепутата Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Автор фото, СБУ

Окремо, додають в СБУ, Семенченко та Шевченко є можливими організаторами контрабандної схеми із ввезення військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії. Їх згодом нібито продавали державним підприємствам за завищеними цінами.

В рамках розслідування СБУ провела понад 80 обшуків і вилучила велику кількість зброї - зокрема, протитанкові гранати, гранатомети, рушниці, автомати тощо.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтею про створення незаконних збройних формувань.

"Обурений ганебними звинуваченнями"

На повідомлення СБУ вже відреагував один із фігурантів справи, Євген Шевченко. У своєму фейсбуці він написав, що обурений звинуваченнями з боку Служби безпеки, які він називає безпідставними.

При цьому він підтвердив, що кілька років тому дійсно мав плани створити охоронну фірму, яка б працювала в інших країнах і охороняла там різноманітні об'єкти, супроводжувала конвої тощо.

Проте вже через кілька місяців, розповідає Шевченко, від цієї ідеї він відмовився.

"На цьому моя участь у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном була завершена від слова "взагалі". А Семен тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення", - каже Шевченко.

Автор фото, СБУ

Він також заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі і надати зразки ДНК, аби довести, що не має жодного стосунку до знайденої правоохоронцями зброї.

"Ви дуже швидко побачите, що я ніколи не завозив зброю чи вибухівку в Україну і ніколи не мав на меті скоєння злочинів, які ви мені інкримінуєте", - сказав Шевченко.

Шевченко також звернув увагу, що розслідування почали пів року тому після його звинувачень проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді у справі про "вагнерівців".

Семен Семенченко звинувачення СБУ поки що не коментував.