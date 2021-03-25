Індія призупинила експорт вакцини Covishield. Україна теж не отримає

35 хвилин(и) тому

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Індія вирішила тимчасово призупинити поставки вакцини Covieshild за кордон, аби задовольними потреби самої країни у препараті.

Про це заявили співрозмовники BBC у міністерстві закордонних справ Індії. Там наголосили, що цей крок є тимчасовим.

Обмеження поставок триватиме, як очікується, до кінця квітня.

Такий крок з боку індійської сторони зачепить загалом близько 190 країн, які мають отримати вакцини в рамках програм Covax, - це ініціатива ВООЗ, спрямована на справедливий розподіл препаратів між усіма країнами.

Найбільший в Індії виробник вакцин Serum Institute днями також повідомляв про відкладення поставок до кількох країн, зокрема Британії та Бразилії.

Станом на кінець березня Індія експортувала в інші країни вже понад 60 мільйонів доз вакцин. Переважно йдеться про ліцензований аналог вакцини Oxford-AstraZeneca, який нещодавно отримала зокрема й Україна.

Нинішня кампанія вакцинації населення в Україні проходить саме індійським препаратом.

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До кінця березня Україна, за попередніми планами, мала отримати іще 1,5 мільйона доз індійської вакцини, а до літа - 4 мільйони доз.

Про можливий зрив майбутніх поставок напередодні заявляв голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Щоправда, причиною цього він називав "інформаційну кампанію, розгорнуту проти індійської вакцини в нашій країні".

"МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України", - розповів Радуцький.

За його словами, індійська сторона вкотре нагадувала про підтверджену ВООЗ безпечність їхньої вакцини.

"Для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам", - написав Радуцький, закликавши боротися із дискредитацією індійської вакцини.

Наразі Україна встигла отримати 500 тисяч доз вакцини Covishield.

25 березня в Київ, як очікується, має прибути 700 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.