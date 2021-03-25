Через анексію Криму. СБУ обшукала офіси "Українського вибору" Медведчука

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Служба безпеки України проводить обшуки в офісах громадської організації "Український вибір-Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук.

В СБУ кажуть, що представники цієї організації "обґрунтовано підозрюються" у сприянні незаконному референдуму і виборів у анексованому Криму в 2014 році.

"Встановлено, що учасники ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади", - йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, представники організації стали представниками виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму", яке переслідувало українських активістів, і захоплювало адміністративні будівлі органів влади, кажуть в СБУ.

Автор фото, Unian

В СБУ також кажуть, що "Український вибір" свого часу імітував ліквідацію своїх 210 осередків у Криму, проте жодних документів до Мін'юсту не подавали: "Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України".

Лише у 2017 році припинення діяльності "Українського вибору" на півострові було оформлено згідно з законами.

У Службі безпеки кажуть, що в рамках розслідування отримали "беззаперечні докази" причетності керівництва організації до проведення незаконного референдуму і виборів після анексії Криму.

Справу відкрили за статтями про посягання на територіальну цілісність Україну та державну зраду.

Організація "Український вибір" почала працювати у 2012 році - за ініціативи Віктора Медведчука, нинішнього лідера партії "Опозиційна платформа - За життя". Він досі є керівником "Українського вибору".

Рух часто критикували, звинувачуючи в просуванні проросійських ідей в Україні. Зокрема, свого часу "Український вибір" виступав за приєднання України до Митного союзу з Росією, федералізацію тощо.

Сам Віктор Медведчук заперечував будь-які впливи з Росії, називаючи організацію проукраїнським рухом.

Наприкінці лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Незадовго до цього під санкції потрапили телеканали ZIK, 112 Україна та NewsOne, які пов'язують з лідером "ОПЗЖ".

Він називав такі дії влади щодо себе політичними переслідуваннями опозиції.