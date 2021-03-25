Яким вакцинам від коронавірусу найбільше довіряють українці. Опитування

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Зробити щеплення індійською вакциною Covishield (AstraZeneca), яку наразі використовують в рамках кампанії вакцинації, готові лише 27% українців. 67% не хочуть робити щеплення цим препаратом.

Довіра до вакцин

Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Загалом безкоштовно вакцинуватися готові 47% опитаних, 38% кажуть, що навіть заплатили б за щеплення. При цьому 49% скоріше не готові погодитися навіть на безкоштовну вакцинацію.

Опитані відносно більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії, США та країнах ЄС (близько половини), близько 20% не довіряють і таким препаратам.

Індійським вакцинам довіряють 35%, 45% - не довіряють, ще 23% вагаються із відповіддю.

Лише 17% людей довіряють вакцинам із Китаю (17%), тоді як 35% - ні. 46% не змогли відповісти на це запитання. Саме вакцину з Китаю мають сьогодні привезти в Україну.

Довіру російським вакцинам висловили 19% респондентів, 58% заявили про недовіру препаратам із РФ. Іще 24% вагалися з оцінкою.

Як зазначають у групі "Рейтинг", відносно більше прихильників російської вакцини - серед мешканців Півдня та Сходу, а також серед "суперкритиків" вакцинації від коронавірусу, виборців партії ОПЗЖ та політсил Анатолія Шарія і Євгена Мураєва.

Звідки виник вірус

Судячи з результатів опитування, 71% українців вважать, що коронавірус - це штучно створений вірус, 19% вірять, що він виник природним шляхом.

Серед тих, хто погоджується зі штучним походженням вірусу, 31% вважає, що його створили в рамках наукового експерименту, 27% - як бактеріологічну зброю, 40% - з метою зменшення кількості населення.

Ще 17% думають, що вірус створили аби запустити економічну кризу, 16% - з метою заробітку на вакцині, 12% - для контролю над людьми.

Covid-19 не страшніший за грип?

У порівнянні з минулим роком кількість українців, які стали ставитися до загрози коронавірусу серйозніше, і вважають, що він страшніший за грип, зросла - з 54% до 59%.

Та водночас зросла і кількість тих, хто протилежної думки - з 32% до 39%.

Говорячи про основні причини того, чому люди не хочуть вакцинуватися, опитані називали: недовіру до конкретної вакцини і страх побічних ефектів (близько 50%).

Кожен п'ятий респондент назвав причиною небажання робити щеплення загальну недовіру до влади та сумніви в тому, що вакцина захистить їх від нових видів вірусу.

13% - не довіряють вакцинам узагалі.

55% людей згодні з тим, що вакцини придумали, щоб захистити людей. Але при цьому 38% вважають, що вакцини - це заробіток на людях та спосіб контролю над ними.