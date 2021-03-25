Банк Англії показав нову полімерну купюру з Аланом Тюрінгом

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Bank of England Підпис до фото, Полімерні банкноти номіналом у 50 фунтів завершать масштабний проєкт Банку Англії з відмови від паперових грошей

Банк Англії представив дизайн нової купюри номіналом 50 фунтів стерлінгів, на якій буде зображений англійський математик та криптограф Алан Тюрінг. Банкнота надійде в обіг 23 червня - в день його народження.

Це заключний етап оновлення банкнот, яке Банк Англії проводить з 2016 року. Замінити вже стигли купюри номіналом 5, 10 і 20 фунтів.

Перехід від паперових до полімерних грошей зумовлений передусім питаннями безпеки. Їх важче підробити, пошкодити так розірвати. Також полімерні банкноти добре відштовхують бруд і воду.

Паперові купюри ще якийсь час перебуватимуть в обігу - їх можна буде обміняти на нові в банку.

Данина пам'яті

Про те, що під час Другої світової війни група британських дешифрувальників на чолі з Аланом Тюрінгом розгадала принцип роботи німецької шифрувальної машини "Енігма", написано в підручниках, про це зняті фільми, ця історія широко відома.

Але, на думку багатьох істориків, не всі до кінця розуміють масштабів внеску Тюрінга в підсумок війни.

Злам шифру "Енігми" наблизив перемогу союзників принаймні на два роки, вважають вони, і без цього результат війни взагалі був би непередбачуваним.

Можливість дізнаватися про плани противника заздалегідь врятувала десятки тисяч життів.

Після війни в британській Національній фізичній лабораторії за проєктом Тюрінга був створений перший у світі прототип комп'ютера - машина з пам'яттю і програмою, що в ній зберігається.

У 1952 році Тюрінга арештували за зв'язок з 19-річним юнаком з Манчестера. Його визнали винним у "грубій непристойності" - така стаття існувала в кримінальному кодексі тих часів і передбачала покарання за гомосексуалізм.

Ув'язнення Тюрінгу замінили на примусове лікування, зокрема гормональне. У віці 41 року Тюрінг наклав на себе руки. І лише у 2013 році його помилували посмертно.

"Він був провідним математиком, біологом і першопроходцем в галузі комп'ютерних наук, - сказав голова Банку Англії Ендрю Бейлі. - Він зазнав нелюдського ставлення за те, що був геєм. Обравши його як обличчя нашої 50-фунтової банкноти, ми віддаємо шану його здобуткам і всім тим цінностям, які він символізує.

Проте чимало активістів вказують на те, що Банк Англії недостатньою мірою відображає розміїття британського суспільства: на трьох з чотирьох нових банкнот зображені чоловіки: Вінстон Черчилль на £5, художник Вільям Тернер на £20 і математик Алан Тюрінг - на £50.

І лише на купюрі £10 зображена жінка - письменниця Джей Остін.

Окрім того, жаліються критики, усі четверо - представники білої раси.

Чи потрібна взагалі банкнота на 50 фунтів?

Люди найрідше носять у гаманцям банкноти такого номіналу. Минулого року з майже 4 мільярдів купюр, випущених Банком Англії, доля 50-фунтових склала 351 мільйон.

Зараз до уваги береться й те, що люди в принципі стали рідше користуватися готівкою - особливо в період пандемії.

Автор фото, Bank of England