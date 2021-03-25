Євробачення: чому у Росії зацькували співачку Маніжу

42 хвилин(и) тому

Цьогоріч Росію на Євробаченні представить незвична виконавиця.

Ніякого Діми Білана чи Сергія Лазарєва і солодкавих пісень про кохання.

Маніжа Сангін на пісенному конкурсі виконає композицію "Російська жінка". Але не всім у Росії образ "ліберальної російської жінки", змальований співачкою, прийшовся до смаку.

На дівчину посипалася критика, цькування та навіть погрози.

Кореспондент BBC Стів Розенберг спробував розібратися, чому ця пісня та сама виконавиця викликають такий резонанс.