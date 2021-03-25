Як намагаються розблокувати Суецький канал. Драма у десяти фото
Тривають спроби зняти з мілини контейнеровоз Ever Given довжиною 400 м, який з вівторка блокує Суецький канал в Єгипті.
Земснаряди очищають носову частину судна від піску та мулу, а буксири і суднові лебідки намагаються його посунути.
У четвер власник Ever Given, японська фірма Shoei Kinsen, вибачилася за наслідки інциденту для інших суден, які очікують проходу через канал.
Компанія повідомила, що робить все можливе разом з місцевою владою та операторами судна, щоб вирішити проблему, але попередила, що це надзвичайно складно.
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