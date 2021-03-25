Як намагаються розблокувати Суецький канал. Драма у десяти фото

25 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Тривають спроби зняти з мілини контейнеровоз Ever Given довжиною 400 м, який з вівторка блокує Суецький канал в Єгипті.

Земснаряди очищають носову частину судна від піску та мулу, а буксири і суднові лебідки намагаються його посунути.

У четвер власник Ever Given, японська фірма Shoei Kinsen, вибачилася за наслідки інциденту для інших суден, які очікують проходу через канал.

Компанія повідомила, що робить все можливе разом з місцевою владою та операторами судна, щоб вирішити проблему, але попередила, що це надзвичайно складно.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Контейноровоз, який експлуатує тайванська транспортна компанія Evergreen Marine, заблокував прохід каналом

Автор фото, EPA Підпис до фото, Флотилія буксирів намагається перемістити судно вагою у 200 000 тонн

Автор фото, EPA Підпис до фото, Земснаряди очищають корпус Ever Given від піску та мулу

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вже 150 суден очікують, щоб пройти через канал, заблокований контейнеровозом

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Контейнеровоз, який заблокував канал, помітно на супутниковому знімку

Автор фото, EPA Підпис до фото, У середу чиновники адміністрації Суецького каналу відвідали заблокований контейнеровоз, щоб розробити план порятунку

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Застряглий контейнеровоз можна помітити з поля поблизу Суецького каналу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулого року через Суецький канал проходило приблизно 51 судно на день

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Суецький канал, зображений тут у 2017 році, має довжину 193 км і включає три природні озера

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