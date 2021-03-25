Суд звільнив підлітка, засудженого на шість років тюрми за 11 грамів конопель

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Автор фото, Олексій Бухало Підпис до фото, Біля будівлі суду відбулася акція протесту

Апеляційний суд Рівненської області повністю скасував вирок і відпустив на волю 16-річного волинянина, засудженого у грудні 2020-го на шість років позбавлення волі за торгівлю десятком грамів канабісу.

Його справу відправили на новий розгляд, повідомляє позаштатний кореспондент BBC News Україна.

Хлопця одразу випустили з СІЗО, де він перебував з грудня і звідки виходив на відеозв'язок для виступу у суді.

Перед тим суд у Луцьку відмовився випустити його з в'язниці до розгляду апеляції. Звільнити хлопця до розгляду справи в апеляційному суді просив адвокат, посилаючись на "незаконне утримання за межами граничного строку".

Загалом захист хлопця вважає, що поліція перевищила повноваження, адже вона сама спровокувала ще неповнолітнього школяра на злочин. Поліцейські упевнені, що збирали докази законно.

З кримінальної справи відомо, що мешканець одного із сіл Камінь-Каширського району - ще школяр. Він двічі продав канабіс у селищі Ратному. В обидвох випадках це відбулося під час так званої оперативної закупки, тобто її організували самі поліцейські.

У чому суть справи

Слідчі домовилися із місцевими мешканками, двома дівчатами, щоб вони спонукали хлопця, який вживав наркотичний засіб, продати їм канабіс. Все це вони зняли на відео.

Автор фото, Олексій Бухало Підпис до фото, Апеляційний суд Рівненської області звільнив підлітка і відправив справу на новий розгляд

Тож у суді йшлося про два випадки продажу у квітні та травні минулого року, коли псевдопокупці придбали 2,9 та 8,3 грама наркотиків за 440 та за 700 гривень.

У першому випадку одинадцятикласник свою вину визнав, у іншому - ні.

Як пояснив адвокат хлопця Віталій Жуковський, його підзахисний вдруге не продавав наркотик, а тільки був поруч із продавцем.

"Він не збував наркотичну речовину другий раз. Разом з ним була інша особа. Та особа отримує кошти. Відлучається, повертається, ймовірно передає наркотичну речовину. На відео цього не видно. Неякісно просто… Чого ми маємо визнавати вину там, де ми нічого не вчиняли?" - обурюється захисник.

Голова Ратнівського районного суду Волинської області Василь Лях, який розглядав справу старшокласника, вирішив, що він дійсно вчинив кримінальний злочин. Адже двічі придбав та продав канабіс.

Суддя посилався на 2 частину 307 статті Кримінального кодексу України та вирішив, що школяр мусить відсидіти за скоєне в тюрмі 6 років.

У цій статті йдеться про покарання від шести до 10 років з конфіскацією майна за те, що людина повторно збуває особливо небезпечний наркотик.