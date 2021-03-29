Найбагатша людина Чехії загинула в аварії гелікоптера на Алясці

27 хвилин(и) тому

Автор фото, European Pressphoto Agency

Чеський мільярдер, власник міжнародної інвестиційно-фінансової групи PPF Group Петр Келлнер загинув у аварії гелікоптера в горах Аляски. Усього жертвами катастрофи стали п'ятеро людей.

"Петру Келлнеру було 56 років. У професійному житті він був відомий своєю неймовірною працьовитістю і креативністю, але його особисте життя належало лише його родині. Його поховання проходитиме за участі лише близьких родичів", - йдеться в заяві PPF Group.

Авіакатастрофа, в якій загинув Келлнер, сталася в суботу, уточнили в компанії. Відомо про це стало зранку в понеділок.

За даними The New York Times, гелікоптер, на борту якого перебував Келлнер, вилетів на хелі-скі-екскурсію - це гірськолижний спорт, суть якого полягає у спуску на лижах по засніжених схилах. Для підйому на них використовуються гелікоптер.

Гелікоптер розбився неподалік льодовика Кнік.

Разом з Келлнером загинули пілот, два місцевих гіди та один турист, який також прилетів з Чехії, пише видання.

Одній людині вдалося вижити - її стан важкий, але стабільний, повідомили в поліції Аляски.

Причини катастрофи поки що не встановлені. За словами місцевих рятувальників, їм повідомили про те, що гелікоптер не повернувся з екскурсії, о 22 годині в суботу.

Келлнер був найбагатшою людиною Чехії. Журнал Forbes оцінює його статки у 17,4 мільярда доларів.

PPF Group він заснував у 1991 році і на момент смерті залишався її основним власником.

Як вказано на сайті PPF Group, вона працює у 25 країнах Північної Америки, Азії та Європи.