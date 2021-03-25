Знаменитий Гентський вівтар отримав нову домівку

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Dominique Provost Підпис до фото, Вівтар з 12 панелей створили брати ван Ейки у 1432 році

Поціновувачі мистецтва отримають ще більше можливостей роздивитися знаменитий Гентський вівтар завдяки реставрації бельгійського собору, де він перебуває. На реставрацію витратили 30 млн євро.

Вівтар перенесли в нову частину собору Святого Бавона, щоб зробити досвід відвідувачів "революційним".

Роботу над вівтарем завершили брати Губерт та Ян Ван Ейки у 1432 році. Протягом століть він вражає шанувальників мистецтва.

Семирічний проєкт реставрації самого вівтаря вартістю 2,2 млн євро завершили в грудні 2019 року.

Нове оформлення знаменитого вівтаря вперше продемонстрували в четвер у присутності прем'єр-міністра Фландрії та єпископа Гента.

Автор фото, Cedric Verhelst Підпис до фото, Для розміщення вівтаря створили спеціальну скляну шафу

Тепер він займає почесне місце в більш просторій каплиці Причастя у соборі.

Зроблену на замовлення скляну шафу розробили, аби зберігати там вівтар в оптимальних умовах.

Загалом вівтар складається з 12 панелей.

Минулого року ця картина XV століття потрапила на перші шпальти, коли реставраційні роботи, проведені на її центральній панелі, показали, що в Агнця Божого "людське" обличчя.

Аналіз

Віл Гомпертц

Кореспондент з питань мистецтва

Гентський вівтар або "Поклоніння містичного агнця" - один із найвидатніших творів мистецтва в історії людства.

Це епопея у всіх сенсах: двостороння картина олійними фарбами, яка складається з 12 панелей і прославляє велич Бога-Отця і розповідає історію жертви Христа. При повному розкритті (панелі на петлях, їх можна відкривати і закривати) картина сягає розмірів 3,5 x 4,6 м.

Олійні фарби були вже доступні для художників, коли Ян Ван Ейк та його брат Губерт (чий художній внесок досі обговорюють) створили цей шедевр. Але до того моменту ніхто не використовував їх з таким умінням і винахідливістю.

Це шедевр Північного Відродження, в якому персонажі зображені з настільки правдивим реалізмом, що розкриваються всі вади на обличчі, а мальовничі краєвиди настільки реалістичні, що ви майже відчуваєте запах свіжої трави.

Не залишилася без уваги жодна деталь, від крихітних коштовностей в численних коронах до декоративних деталей маленької чаші, в яку ллється кров жертовного ягняти.

Це видовище високої чіткості, твір XV століття, яким захоплювалися протягом століть. Наполеон викрав кілька панелей, Гітлер вкрав вівтар цілком і сховав на соляній шахті в Австрії (ця історія зображена у фільмі Джорджа Клуні "Мисливці за скарбами").

Його історія майже так само драматична, як і сама робота. Тож без сумніву, варто з'їздити в Гент, щоб побачити її наживо.