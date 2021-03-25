Близнюки, яких розлучили після народження, "обійнялися" під час возз'єднання

1 година тому

Автор фото, Family photo

27-річна Лора Хаф з Ліверпуля "плакала від радості", коли її близнюки возз'єдналися через два тижні розлуки, яка почалася після народження.

Мати каже: лікарі попереджали, що її донька Неві, яка народилася з вагою 652 г, може не вижити. Але в підсумку навпаки її брата-близнюка Луї, який важив 1,5 кг, забрали для спеціалізованого догляду.

Пані Хаф сказала, що їхнє емоційне возз'єднання було "настільки милим, що вони обіймалися і навіть трималися за руки".

"Вони неймовірні. Вони такі сильні. Я дуже пишаюся цим", - каже мати.

Неві та Луї народилися після екстреного кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності у Жіночій лікарні Ліверпуля 8 березня.

Лора Хаф народжувала вперше. Вона каже, що їй було страшно, оскільки лікарі "сказали, що останні кілька тижнів моєї вагітності [Неві] може не протриматися".

У Неві був зворотний кровотік, і вона не отримувала достатньої кількості поживних речовин, але, попри те, що дитина була "такою крихітною", вона не мала потреби у кисневій підтримці, зазначила пані Хаф.

"Вона неймовірна. Лікарі сказали, що ніколи не бачили настільки маленької дитини, яка не потребувала б допомоги", - каже мати.

Автор фото, Family photo Підпис до фото, Батьки Кріс Кері та Лора Хаф кажуть, що пишаються своїми дітьми

Однак за близнюками довелося доглядати у різних відділеннях після того, як у Луї виникли ускладнення і його легені перестали працювати.

Пані Хаф сказала, що йому наразі "набагато краще", і у вівторок близнюки нарешті возз'єдналися.

"Було жахливо, коли їх розлучили при народженні, але я плакала від радості, коли вони знову опинилися разом. Вони обіймали один одного ніжками і обіймалися, в якийсь момент навіть трималися за ручки. Вони були такими милими", - розповідає мама.

За словами пані Хаф, лікарі сподіваються, що близнюки зможуть жити у будинку батьків вже за місяць.