Україна без індійської вакцини, Байден розповів про відносини з Росією.

1 година тому

У випуску 25 березня:

Індія призупинила експорт вакцин через тяжку епідеміологічну ситуацію в самій країні. Чим це загрожує програмі вакцинації населення України? І чи можна покладатися на китайську вакцину, першу партію якої чекали у четвер?

Джо Байден на першій пресконференції свого президентства окреслив виклики адміністрації США - пандемія, криза з мігрантами на мексиканському кордоні, Китай і Росія.

Невиконані обіцянки. Розслідування ВВС про те, чи дотримав Азербайджан слова зберегти релігійні пам'ятки Карабаху після війни минулого року.

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