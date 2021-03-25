Україна без індійської вакцини, Байден розповів про відносини з Росією.

У випуску 25 березня:

  • Індія призупинила експорт вакцин через тяжку епідеміологічну ситуацію в самій країні. Чим це загрожує програмі вакцинації населення України? І чи можна покладатися на китайську вакцину, першу партію якої чекали у четвер?
  • Джо Байден на першій пресконференції свого президентства окреслив виклики адміністрації США - пандемія, криза з мігрантами на мексиканському кордоні, Китай і Росія.
  • Невиконані обіцянки. Розслідування ВВС про те, чи дотримав Азербайджан слова зберегти релігійні пам'ятки Карабаху після війни минулого року.
  • Життя в непридатних для цього умовах. Що знайшли на морському дні британські дослідники Антарктиди.

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