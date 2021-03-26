Ever Given і Суецький канал. Скільки товарів і суден блокує мегаконтейнеровоз щодня

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Блокада Суецького каналу гігантським контрейнеровозом Ever Given щодня затримує товарів на 9,6 млрд доларів у різних напрямках. Це випливає з аналізу морських перевезень, пише бізнес-репортер BBC News Джастін Харпер.

Тобто, це 400 млн доларів затримок на годину на ключовому морському каналі між Заходом та Сходом.

За даними експертів видання Lloyd's List, західним трафіком Суецького каналу щодня перевозили товарів на 5,1 млрд доларів, східним - ще на 4,5 млрд доларів.

Попри всі намагання розблокувати судно, прохід може залишатися перекритим кілька тижнів.

Проблемний контейнеровоз Ever Given зафрахтувала тайванська компанія Evergreen Marine (іноді назвий судна та фірми плутають).

Він довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) - це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.

200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.

Через нього вже утворилися величезні черги з інших суден, що планували пройти через Суецький канал.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Контейнеровоз з назвою Ever Given, який сів на мілину, експлуатується тайванською компанією Evergreen Marine

"Про що ми зараз думаємо? Чи стали судна занадто великими? Про скидання контейнерів за борт, затримку транзитів через перевантаження терміналів та ще не забуваємо про довгу чергу суден у багатьох портах, які чекають на причал", - поділився поточними думками Джон Монро, власник фірми, яка проводить консультації щодо перевезень океанами.

Канал, який відділяє Африку від Близького Сходу та Азії, - один з найбільш жвавих торгових шляхів у світі, через нього проходить близько 12% світової торгівлі

Ним транспортують нафту, а також багато споживчих товарів, таких як одяг, меблі, запчастини для виробництва і автомобілів.

За даними відстеження Lloyd's List, зараз з обох боків Суецького каналу зібралося більше 160 суден, включно з 41 балкером (великим суховантажним судном) і 21 нафтовими танкерами.

BIMCO, міжнародна асоціація з морських перевезень, прогнозує, що затримки будуть лише зростати.

"На кожен заблокований день, думаю, знадобиться по два дні роботи, щоб усунути ці затримки", - вважає Алан Баер, президент логістичної фірми OL USA.

"Прямо зараз три такі дні створюють шість днів затримок. Не впевнений, що це точні розрахунки, але десь так", - розповів він BBC.

Окрім тисяч заповнених контейнерів заблоковані також безліч пустих - які потрібні для експорту.

Плани для надзвичайних ситуацій

Якщо затримки короткі, то більшість компаній беруть їх на себе за час транзиту.

Однак якщо Суецький канал буде заблокований ще кілька днів або навіть тижнів, це стане ударом для світових каналів постачання, яка вже постраждали від пандемії коронавірусу.

"Якщо виявиться, що це триватиме невизначений час, то судна почнуть йти навколо Африки, що додасть від семи до дев'яти днів маршруту", - пояснює Баер.

"Коли вантаж вже на судні, то його відравник чи отримувач мало що можуть зробити, щоб вплинути на очікуваний час прибуття", - додає він.

А значить деякі компанії будуть думати про більше дорогі перевезення авіацією або ж скористаються послугами залізниці.

Дві найбільші компанії з морських перевезень Maersk та Hapag-Lloyd вже кажуть про те, що вони розглядають маршрут в обхід Суецького каналу.