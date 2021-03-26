Північна Корея запустила нові ракети, які можуть нести ядерні боєголовки

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пхеньян оприлюднив фото нових ракет

Північна Корея заявила про запуск "тактичних ракет нового типу" у четвер. Якщо все сказане Пхеньяном правда, то вони можуть нести важкі ядерні боєголовки.

Як повідомило північнокорейське державне агентство KCNA, дві ракети влучили у тестову ціль на відстані 600 км від східного узбережжя КНДР.

Раніше Японія оцінила дальність цих пусків лише у трохи більше 400 км.

"Розробка цих систем озброєння має велике значення для посилення військової сили країни та стримування всіх можливих військових загроз", - заявив один з головних північнокорейських командувачів Рі Пен-чхоль, який спостерігав за навчаннями.

Лідера КНДР Кім Чен Ина на ракетних тестах не було.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Північнокорейські генерали традиційно аплодують під час військових навчань. Кім Чен Ина цього разу на тестах не було

В офіційному повідомленні також вказується, що нова ракета може нести 2,5 тонн корисного навантаження, а це означає, що на неї можна встановити і ядерну боєголовку.

Це перші ракетні навчання Північної Кореї за майже рік - і перші з того часу, як Джо Байден став президентом США.

За словами Байдена, реакція на цей запуск буде "відповідною".

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія традиційно засудили північнокорейські ракетні навчання.

Радбез ООН раніше у своїх резолюціях заборонив випробування балістичних ракет Північною Кореєю.

Джо Байден звернув увагу на це порушення та сказав, що проводить консультації з союзниками щодо цього питання.

"Будуть відповіді. Якщо вони вирішили йти на ескалацію, то ми відреагуємо відповідно", - пообіцяв президент США.

"Водночас я готовий і до певної дипломатії, але це має бути обумовлене завершенням денуклеаризації", - додав Джо Байден.

Нова ракета

Залишається невідомим точний тип ракет, які запустила Північна Корея.

За даними північнокорейського державного агентства, це покращена версія ракети з твердопаливним двигуном, яка здатна маневрувати на низькій висоті.

Це свідчення розвитку програми озброєнь Північної Кореї, що відбувся з часів переговорів про денуклеаризацію за участі експрезидента США Дональда Трампа.

На думку оглядачів, зараз випробували ті самі ракети, які показали на параді в столиці Пхеньяні у жовтні минулого року.

"Якщо це справді так, то, схоже, вони покращили ракети KN-23 зі "справді великою боєголовкою", які вже випробовували", - каже Джеффрі Льюіс з Центру досліджень нерозповсюдження зброї Джеймса Мартіна у коментарі Reuters.

Це дозволяє Північній Кореї встановлювати на свої ракети важчі та більші ядерні боєголовки, відзначає військовий експерт MIT Віпін Наранг.

Розробка компактних боєголовок з зарядом є досить складним процесом, хоча деякі оглядачі вважають, що Північна Корея вже здатна на це.

Попередні ракетні запуски КНДР проводила на початку березня минулого року попри переговори між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом.

Адміністрація Байдена каже, що намагалася зв'язатися з владою Північної Кореї через дипломатичні канали, але невдало.

"Завжди постає питання про те, навіщо Північна Корея проводить такі навчання зараз? На це немає простої відповіді. По-перше, тому що вони це можуть й у Пхеньяна є нова зброя, щоб її випробовувати", - каже сеульська кореспондентка BBC News Лора Байкер.

На її думку, це свідомо запланований крок КНДР.

Дані південнокорейської розвідки свідчать про те, що ракетні випробування спеціально провели до пресконфернції Джо Байдена, а також критичних резолюцій Ради ООН з прав людини.

"Якими б не були причини, меседж, який Північна Корея шле світу, дуже відрізняється від того, що вона транслює своєму народу", - додає Лора Байкер.

"На першій шпальті державної газети Кім Чен Ин перевіряє нові пасажирські автобуси, а не споглядає за тестами нових ракет. Тож містер Кім грає своїми військовими мускулами на очах у світу, але намагається постати економічним реформатором перед власними людьми", - резюмує кореспондентка.