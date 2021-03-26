Більше половини українців - за "жорсткий карантин"
Більшість українців виступають за введення "жорсткого карантину", якщо коронавірус буде і далі поширюватися в країні. Про це свідчить опитування групи "Рейтинг" від 23-24 березня.
61% опитаних підтримали ідею "жорсткого карантину" у випадку зростання рівня захворюваності на ковід.
37% виступили проти.
Що саме мається на увазі під "жорстким карантином", автори дослідження не уточнюють.
Підтримка жорстких обмежень дещо зросла за останні тижні: на початку березня "жорсткий карантин" підтримували 56% українців, проти нього були 41%.
А у листопаді за відновлення такого ж карантину, який був навесні 2020 року, висловлювалося 36% опитаних, проти - 61%.
Водночас 68% українців вважають, що "жорсткий карантин" треба вводити лише в тих регіонах, де ситуація з хворобою є небезпечною.
А 26% опитаних виступають за локдаун по всій Україні.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю BBC News Україна, що всеукраїнський локдаун справді можливий.
"Якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - попередив він.
Опитування групи "Рейтинг" відбулося 23-24 березня по всій Україні (крім анексованого Криму та непідконтрольних районів Донеччини і Луганщини).
Опитали 2,5 тис. людей віком від 18 років. Статистична похибка результатів - не більше 2%.
Довіра до вакцин
Опитування "Рейтингу", оприлюднене напередодні, свідчить про те, що зробити щеплення індійською вакциною Covishield (AstraZeneca), яку використовують в українській кампанії вакцинації, готові лише 27% українців.
Тоді як 67% не хочуть робити щеплення цим препаратом.
Загалом же безкоштовно вакцинуватися готові 47% опитаних, а 38% кажуть, що навіть заплатили б за щеплення.
При цьому 49% респондентів не готові погодитися навіть на безкоштовну вакцинацію.
Опитані українці більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії, США та країнах ЄС (близько половини). Але близько 20% не довіряють і таким препаратам.
У РНБО не виключають всеукраїнського локдауну
Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю BBC News Україна розповів, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться “закрити всю країну”.