Більше половини українців - за "жорсткий карантин"

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Підтртимка ідеї введення жорсткого локдауну в Україні дещо зросла

Більшість українців виступають за введення "жорсткого карантину", якщо коронавірус буде і далі поширюватися в країні. Про це свідчить опитування групи "Рейтинг" від 23-24 березня.

61% опитаних підтримали ідею "жорсткого карантину" у випадку зростання рівня захворюваності на ковід.

37% виступили проти.

Що саме мається на увазі під "жорстким карантином", автори дослідження не уточнюють.

Автор фото, ratinggroup.ua

Підтримка жорстких обмежень дещо зросла за останні тижні: на початку березня "жорсткий карантин" підтримували 56% українців, проти нього були 41%.

А у листопаді за відновлення такого ж карантину, який був навесні 2020 року, висловлювалося 36% опитаних, проти - 61%.

Водночас 68% українців вважають, що "жорсткий карантин" треба вводити лише в тих регіонах, де ситуація з хворобою є небезпечною.

А 26% опитаних виступають за локдаун по всій Україні.

Автор фото, ratinggroup.ua

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю BBC News Україна, що всеукраїнський локдаун справді можливий.

"Якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - попередив він.

Опитування групи "Рейтинг" відбулося 23-24 березня по всій Україні (крім анексованого Криму та непідконтрольних районів Донеччини і Луганщини).

Опитали 2,5 тис. людей віком від 18 років. Статистична похибка результатів - не більше 2%.

Довіра до вакцин

Опитування "Рейтингу", оприлюднене напередодні, свідчить про те, що зробити щеплення індійською вакциною Covishield (AstraZeneca), яку використовують в українській кампанії вакцинації, готові лише 27% українців.

Тоді як 67% не хочуть робити щеплення цим препаратом.

Загалом же безкоштовно вакцинуватися готові 47% опитаних, а 38% кажуть, що навіть заплатили б за щеплення.

При цьому 49% респондентів не готові погодитися навіть на безкоштовну вакцинацію.

Опитані українці більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії, США та країнах ЄС (близько половини). Але близько 20% не довіряють і таким препаратам.