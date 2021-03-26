Двері Мосейчук: як розбитий елемент офісу Зеленського став героєм ток-шоу
Розбиті та обмальовані двері Офісу президента стали трендом в українських соцмережах після того, як ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук зробила їх елементом студії на каналі "1+1".
"Мені вартувало великих зусиль притягти сюди оцей атрибут", - зізналася телеведуча, але як саме двері потрапили на телебачення, не уточнила.
Ці двері постраждали під час останньої акції на підтримку Сергія Стерненка і судової реформи в суботу.
"Я б не сказала, що це "символ протестів", які сталися в суботу. Я б сказала, що це "жертва протестів". І слава Богу, що це жертва нежива", - відзначила Наталія Мосейчук і закликала своїх гостей "через бите скло подивитися на ці події".
А речниця президента Юлія Мендель згодом пояснила в коментарі "Українській правді", що ОП "позичила" ці двері "1+1" на один вечір, їх доправили туди за кошти телеканалу.
Вона також відзачила, що ці двері не є речовим доказом, адже усі необхідні дії поліція з ними вже провела.
Юлія Мендель додала, що в понеділок двері відправлять на реставрацію.
Що за дверима
Поява дверей з офісу Зеленського на ток-шоу викликала ажіотаж в українських соцмережах.
Дехто порівняв це з використанням російським колегою Наталії Мосейчук Дмитром Кисельовим шолому українського "Беркуту" в ефірі "Россия 1" під час розповіді про те, як "міліцію жорстоко провокували, калічили, душили газом" на Майдані в 2014 році.
А керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін написав, що було б чесно поруч з дверима з-під ОП також поставити двері з інших знакових установ:
"Двері з Кагарлицького відділку поліції, за якими м..ти Авакова всю ніч гвалтували українку (перед цим її побивши, закувавши в кайданки, і вистріливши в неї над головою). Двері з кабінетів переяславських м...тів Авакова, які набухавшись застрелили 5-ти річного Кирила Тлявова… Двері з камери в СІЗО, за якими 471 день зачинено Антоненка".
Колишня депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник вважає, що насправді за дверима стоїть "цинізм і цирк від МВС":
"Ступінь уваги та роздмухування теми приводить мене до другого визначення - ЦИРК. Для чого? Для того, щоб переключити увагу з інших важливих проблем. Для того, щоб дискредитувати протест як спосіб волевиявлення та політичної боротьби", - додає вона.
Водночас радник голови Офісу президента зі стратегічних комунікацій Олексій Арестович, як один з учасників ток-шоу, продемонстрував здатність до самоіронії.
Але в іншому пості додав: "Дайте розібратися у справах підозрюваних. Робота над цим ведеться. Кожне розбите скло, кожна погроза - заважає цій роботі, посилює позицію тих, хто говорить - "і будуть сидіти". Не треба погрожувати владі, це глухий кут".
А волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) вважає, що дискусій навколо розбитих дверей вже надто багато.
"Обрали трохи невідповідний ритуальний об'єкт, через який відбувається самокатування. Іноді замальовані двері це просто замальована двері", - написав він.
Двері зайвого не скажуть
Утім більшість реакцій традиційно зводилися до жартів.
Журналіст "Схем" Михайло Ткач, якого Володимир Зеленський колись назвав "хлопчиком", написав навіть невелику розповідь про те, як в Офісі президента вирішували, кого відправити на ефір, і зійшлися на дверях:
"Вони зайвого не скажуть! Не відповідають ні за що! І всім своїм виглядом продемонструють головну проблему!"
А сценарист Юрко Космина переживав за долю Офісу президента, який залишився без дверей на час ток-шоу.