Двері Мосейчук: як розбитий елемент офісу Зеленського став героєм ток-шоу

1 година тому

Автор фото, ТСН Підпис до фото, Офіс президента "позичив" свої двері Наталії Мосейчук для передачі, на якій обговорювали суботні протести

Розбиті та обмальовані двері Офісу президента стали трендом в українських соцмережах після того, як ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук зробила їх елементом студії на каналі "1+1".

"Мені вартувало великих зусиль притягти сюди оцей атрибут", - зізналася телеведуча, але як саме двері потрапили на телебачення, не уточнила.

Автор фото, Олег Дорошенко Підпис до фото, Після появи на телебаченні двері з ОП стали одним із трендів в українських соцмережах - як і мегаконтейнеровоз, що перекрив Суецький канал

Ці двері постраждали під час останньої акції на підтримку Сергія Стерненка і судової реформи в суботу.

"Я б не сказала, що це "символ протестів", які сталися в суботу. Я б сказала, що це "жертва протестів". І слава Богу, що це жертва нежива", - відзначила Наталія Мосейчук і закликала своїх гостей "через бите скло подивитися на ці події".

Автор фото, ТСН

А речниця президента Юлія Мендель згодом пояснила в коментарі "Українській правді", що ОП "позичила" ці двері "1+1" на один вечір, їх доправили туди за кошти телеканалу.

Вона також відзачила, що ці двері не є речовим доказом, адже усі необхідні дії поліція з ними вже провела.

Юлія Мендель додала, що в понеділок двері відправлять на реставрацію.

Що за дверима

Поява дверей з офісу Зеленського на ток-шоу викликала ажіотаж в українських соцмережах.

Дехто порівняв це з використанням російським колегою Наталії Мосейчук Дмитром Кисельовим шолому українського "Беркуту" в ефірі "Россия 1" під час розповіді про те, як "міліцію жорстоко провокували, калічили, душили газом" на Майдані в 2014 році.

Автор фото, Сергій Грішин

А керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін написав, що було б чесно поруч з дверима з-під ОП також поставити двері з інших знакових установ:

"Двері з Кагарлицького відділку поліції, за якими м..ти Авакова всю ніч гвалтували українку (перед цим її побивши, закувавши в кайданки, і вистріливши в неї над головою). Двері з кабінетів переяславських м...тів Авакова, які набухавшись застрелили 5-ти річного Кирила Тлявова… Двері з камери в СІЗО, за якими 471 день зачинено Антоненка".

Автор фото, Процишин офіційний

Колишня депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник вважає, що насправді за дверима стоїть "цинізм і цирк від МВС":

"Ступінь уваги та роздмухування теми приводить мене до другого визначення - ЦИРК. Для чого? Для того, щоб переключити увагу з інших важливих проблем. Для того, щоб дискредитувати протест як спосіб волевиявлення та політичної боротьби", - додає вона.

Автор фото, Юрій Каракай

Водночас радник голови Офісу президента зі стратегічних комунікацій Олексій Арестович, як один з учасників ток-шоу, продемонстрував здатність до самоіронії.

Автор фото, Олекксій Арестович

Але в іншому пості додав: "Дайте розібратися у справах підозрюваних. Робота над цим ведеться. Кожне розбите скло, кожна погроза - заважає цій роботі, посилює позицію тих, хто говорить - "і будуть сидіти". Не треба погрожувати владі, це глухий кут".

Автор фото, Вата шоу

А волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) вважає, що дискусій навколо розбитих дверей вже надто багато.

"Обрали трохи невідповідний ритуальний об'єкт, через який відбувається самокатування. Іноді замальовані двері це просто замальована двері", - написав він.

Двері зайвого не скажуть

Автор фото, Максим Паленко

Утім більшість реакцій традиційно зводилися до жартів.

Журналіст "Схем" Михайло Ткач, якого Володимир Зеленський колись назвав "хлопчиком", написав навіть невелику розповідь про те, як в Офісі президента вирішували, кого відправити на ефір, і зійшлися на дверях:

"Вони зайвого не скажуть! Не відповідають ні за що! І всім своїм виглядом продемонструють головну проблему!"

А сценарист Юрко Космина переживав за долю Офісу президента, який залишився без дверей на час ток-шоу.

Автор фото, Юрко Космина