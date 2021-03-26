На вихідних Україна переводить годинники

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна переходить на літній час

У ніч з суботи на неділю, 28 березня, о третій годині ночі за київським часом Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переводять на одну годину вперед.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Щорічно в останню неділю березня о третій ночі годинники переводять на годину вперед, а в останню неділю жовтня — на годину назад.

Верховна Рада 19 березня відмовилась скасувати сезонне переведення годинників на літній та зимовий час раз на пів року.

Україна тепер буде пів року жити за одним часом з Москвою та Мінськом - у часовому поясі UTC+3.

Переведення годинників викликає палкі суперечки. У нього є як чимало противників, так і прихильників.

Який час правильний?

Прихильники переведення годинників пояснюють користь такого кроку економічними перевагами, а саме економією електроенергії - люди працюють за світлового дня.

Також називають і соціальні переваги - перехід на літній час дозволяє людям краще використовувати "світлі" години дня, а також зменшує кількість аварій та злочинів у темні години.

Противники ж переведень наводили дослідження, які свідчили про негативний вплив на здоров'я людини та біоритми.

Автор фото, Getty Images

Наприклад про те, що у країнах, де переводять годинники, в момент переходу зростає кількість інсультів та викликів швидкої допомоги.

Так само опоненти "літнього-зимового" часу вказують, що економія електроенергії від переведення годинників якщо і є, то дуже незначна, бо дозволяє заощадити лише 0,34% електроенергії.

А як у світі?

Єдиної думки щодо того, яка практика є правильною, у світі немає, і суперечки з цього приводу тривають вже багато років.

Стрілки переводять у низці країн Європи, деяких штатах США, низці країн Південної Америки та Африки, у Новій Зеландії та частково в Австралії.

В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Японія, наприклад, відмовилася від переведення годинників ще у 1950-х роках.

Трапляються і приклади, коли країни відмовлялися від переведення часу, а потім знову поверталися, як свого часу робили США та Німеччина.

У 2011 році Київ скасовував перехід на зимовий час, але від ініціативи швидко відмовилися того ж сезону.

Частково - через скарги населення із західних регіонів, які жалілися, що їхнім дітям доведеться йти в школу затемна. Частково - через обурення тим, що відмова є повторенням кроку Росії.