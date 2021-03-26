У Єгипті зіткнулися потяги: загинули десятки людей

1 година тому

Автор фото, EPA

Понад 30 людей загинули і понад 60 травмовані в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів у місті Тахта на півдні Єгипту.

Як повідомило керівництво залізниці, у результаті зіткнення з рейок зійшли три вагони.

За повідомленням чиновників, у поїзді, що їхав попереду "невідомі особи" застосували аварійне гальмування. Через ц наступний поїзд врізався у попередній.

Президент країни Абдул Фаттах аль-Сісі заявив, що покарає винних у катастрофі.

Автор фото, EPA

Часті аварії

Стан залізниць і рухомого складу Єгипту давно вже викликає серйозні побоювання. У країні регулярно трапляються аварії та поломки.

Тільки у 2017 році було зареєстровано 1657 залізничних інцидентів.

Одна з найбільших катастроф на залізниці сталася у 2002 році, коли в результаті пожежі у вагоні, що рухався на південь від Каїру, загинуло 373 людини.