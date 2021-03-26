На Донбасі від мінометного обстрілу загинули четверо військових

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Командування Морської піхоти

У п'ятницю на передовій на Донбасі найбільші втрати за останні місяці в одному бою.

"26 березня близько 14.00 на напрямку Шуми в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовець ЗСУ", - повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.

"Делегація збирається на екстрену внутрішню нараду", - додають там.

Загалом з початку року у боях на Сході України та внаслідок підривів вже загинули щонайменше 22 українських бійців (26 - від початку перемир'я у липні минулого року).

Раніше про це написав редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність в даному районі. Ситуація не може не викликати занепокоєння, саме тут одна з тих точок, де противник постійно проводить обстріл з гаубиць, мінометів і стрілецької зброї", - написав він.

"Саме в Шумах російське командування в листопаді 2020 го вимагало провести "інспекцію" української лінії оборони. Є висока ймовірність, що в районі Шумів може статися російська атака для захоплення передових українських позицій", - додав Юрій Бутусов.

Кремль офіційно заперечує участь своїх військових у війні на Сході України.