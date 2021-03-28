100 слів українською у сфері обслуговування. Що це змінить

1 година тому

В Україні продовжують виникати скандали, коли продавці, офіціанти, чиновники всупереч мовному закону намагаються уникнути спілкування українською.

Як можна вирішити цю проблему? Чи можуть стати в пригоді декілька десятків слів та фраз, які знімуть напругу?

Про це ВВС запитала відомого мовознавця Олександра Авраменка, а також спробувала з'ясувати на вулицях Харкова та Вінниці, що люди думають про "мовну сотню слів"для сфери обслуговування.

Над матеріалом працювали Альбій Шудря, Оксана Нечепоренко, Юлія Шипунова.