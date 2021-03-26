Справа про приватну армію: суд арештував Шевченка на два місяці

1 година тому

Автор фото, СБУ

Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб підприємця Євгена Шевченка, відомого як "позаштатний агент НАБУ", якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування.

Шевченко залишатиметься під вартою до 24 травня або може сплатити заставу 5 млн гривень і вийти з СІЗО.

Підозрюваного взяли під варту в залі суду, повідомляє видання "Грати".

Він встиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, але розраховує на допомогу друзів. Захист подаватиме апеляцію на рішення суду, додає видання.

Водночас прокурор Андрій Синюк під будівлею суду повідомив, що Шевченко вихідні проведе у СІЗО, а з понеділка зможе внести заставу, пише Укрінформ.

Суд у справі іншого підозрюваного у справі, колишнього депутата та командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка мав відбутися о 17:00. Однак на момент публікації матеріалу про рішення суду не відомо.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Семен Семенченко каже, що готовий до будь-якого рішення суду

Сам Семенченко раніше написав, що отримав підозру.

"Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України", - написав екснардеп у Facebook.

"Яке б не було рішення суду — я готовий. Слава Україні!" - додав він.

Приватна армія

24 березня СБУ заявила, що припинила роботу воєнізованого збройного формування і постачання військових товарів з Російської Федерації.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, При обшуку правоохоронці вилучили гранатомети, гвинтівки, рушниці, кулемети, набої та іншу зброю

У спецслужбі переконані, що діяльність цієї "приватної військової компанії" була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки".

До складу компанії входили понад 150 осіб, організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій, а організували ПВК Семен Семенченко і Євген Шевченко, йдеться в повідомленні СБУ.

В СБУ кажуть, що мають докази контрактів між "ПВК" та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу, були й пропозиції постачати зброю до цих країн.