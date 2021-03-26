Переведення годинників, заблокований Суецький канал, як подорожувати в ЄС. Теленовини ВВС
У випуску 26 березня:
- Євросоюз готується запровадити паспорти вакцинації, так звані "цифрові зелені сертифікати". Який вони матимуть вигляд, і що потрібно робити українцям для подорожей у ЄС.
- Сумна коронавірусна статистика. Розповідь про пацієнтів на апараті штучного дихання та тих, хто одужує після реанімації.
- Суецький канал і досі заблокований. Які збитки несуть транспортні компанії, і якими маршрутами суднам рухатися до Європи.
- Переходимо на літній час. Пояснюємо, як так склалося, що Європа переводить годинники двічі на рік. Чи всі в усьому світі так роблять, і чому.
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