$1 млрд за сексуальні знущання. Університет в США заплатить студенткам, які поскаржилися на гінеколога

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Автор фото, AFP Підпис до фото, Колишній гінеколог Тіндалл пропрацював у медцентрі престижного лос-анджелеського університету майже 30 років

Університет Південної Каліфорнії (USC) погодився виплатити понад 1 млрд доларів жінкам, які звертались до колишнього гінеколога студентського медцентру. Пацієнтки звинувачують його в злочинах сексуального характеру.

74-річний Джордж Тіндалл працював гінекологом при Університеті Південної Каліфорнії майже 30 років. У 2019 році його затримали і зараз він чекає суду за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру щодо 16 пацієнток. Тіндалл ці звинувачення заперечує, він також виказував упевненість, що під час суду його повністю виправдають.

Про наругу з боку Тіндалла публічно заявили понад 350 жінок, яких він лікував. Але позов проти Університету Південної Каліфорнії через дії гінеколога подали від імені 710 пацієнток. Позивачки звинуватили керівників навчального закладу в тому, що вони тривалий час не вживали заходів проти лікаря, попри численні скарги на нього.

У четвер суд сповістили про те, що сторони дійшли згоди: університет заплатить позивачкам 852 млн доларів. У 2018 році університет вже погодився виплатити 215 млн доларів за груповим позовом від імені тисяч пацієнток, які спостерігалися у Тіндалла з 1989 по 2016 роки.

У 2018 році після петиції з боку студентів і близько 200 викладачів пішов у відставку президент університету Макс Нікіас.

"Я глибоко шкодую, що членам університетської спільноти, яких ми дуже цінуємо, довелося пережити такий біль, - сказала у своїй заяві керівник вишу Керол Фолт, що змінила на посаді Нікіаса. - Ми цінуємо сміливість всіх, хто вирішив розповісти про те, що сталося, і сподіваємося, що нинішнє рішення принесе жінкам якесь полегшення".

Виплата, на яку погодився університет, - найбільша в історії позовів проти навчальних закладів у США. У 2018 році Університет штату Мічиган заплатив 500 млн доларів жертвам Ларрі Нассара - спортивного лікаря, який працював, зокрема, на території кампуса. Він був засуджений за сексуальне знущання з більш ніж 300 гімнасток і студенток і відбуває довічне ув'язнення.

Раніше Університет Пенсільванії виплатив понад 109 млн доларів за позовами, пов'язаними з сексуальними домаганнями з боку футбольного тренера Джеррі Сандаскі.

Університет Південної Каліфорнії - великий престижний виш, розташований в Лос-Анджелесі. Цей приватний дослідницький інститут, в якому навчаються 46 тис. студентів і працюють понад 26 тис. працівників, є одним з найбільших приватних роботодавців у місті. Його річний бюджет становить 5,3 млрд доларів.

У чому звинувачують Джорджа Тіндалла

У 2018 році газета Los Angeles Times опублікувала статтю, в якій колишні й нинішні працівники Університету Південної Каліфорнії розповіли про дії сексуального характеру з боку доктора Тіндалла під час гінекологічних оглядів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джордж Тіндалл в залі суду

Після цього в поліцію звернулися кілька сотень колишніх пацієнток Тіндалла. Однак достатньо було випадків 16 жінок, щоб правоохоронці змогли висунути Тіндаллу звинувачення. Його звинувачують у 29 злочинах сексуального характеру, вчинених з 2009 по 2016 роки. Максимальний тюремний термін за них становить 53 роки.

За словами численних пацієнток, а також присутніх у кабінеті медсестер, під час огляду Тіндалл відпускав неналежні коментарі, без медичної необхідності фотографував статеві органи, ретельно обмацував тіла "в пошуках ракових родимок" та вводив пальці у статеві органи, часом без рукавичок нібито для гінекологічного огляду.

Тіндалл пропрацював в університетській клініці 27 років, він був там єдиним гінекологом на повній ставці. Попри те, що скарги з боку студентів і колег почалися ще на початку 1990-х, лише у 2016 році керівництво університету вирішило відсторонити Тіндалла від роботи після чергового внутрішнього розслідування.

Справа Тіндалла викликала у США нову дискусію щодо гінекології та умови роботи лікарів під час інтимних оглядів пацієнток. Слова жертв Тіндалла та Нассара показали, що молоді жінки не завжди усвідомлюють, у чому саме має полягати медична процедура і де закінчуються межі медогляду.

У США пацієнтки гінекологів мають право попросити, щоб на прийомі за шторою була присутня медсестра або інший медичний працівник. Кілька пацієнток Тіндалла відзначали, що він відмовляв їм у присутності медсестри.

Але в інших випадках медсестри на оглядах були присутні, і вони багаторазово повідомляли керівництву університету про свої сумніви щодо методів роботи Тіндалла, а також його неналежні коментарі. Зрештою саме свідчення медсестри допомогли усунути Тіндалла у 2016 році.