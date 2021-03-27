Ever Given. Суецький канал можуть розблокувати вже на вихідних

1 година тому

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Японські власники судна заявили: великий контейнеровоз, що застряг в Суецькому каналі, можуть зняти з мілини вже в суботу.

Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, повідомив на пресконференції в п'ятницю, що для поглиблення берегів і дна каналу залучили 10 буксирів.

США також запропонували надіслати допомогу, зокрема групу експертів ВМС США.

Ever Given став поперек Суецького каналу у вівторок, змушуючи компанії змінювати курс своїх суден та йти в обхід Африки.

У самому каналі та на підходах до нього в Червоному морі зібралося понад 200 суден.

Пан Хігакі сказав на пресконференції, що "роботи з видалення мулу і піску тривають. Для цього використовують додаткові інструменти для днопоглиблювальних робіт".

Він додав, що фахівці сподіваються змістити судно уже в суботу ввечері за токійським часом, повідомляє газета Asahi Shimbun.

"Судно не набирає воду, - пояснив він. - З його ручним управлінням і гребними гвинтами проблем немає. Щойно його знімуть з мілини, воно зможе працювати".

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Тим часом технічний оператор контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) заявив в п'ятницю, що спроба спустити Ever Given з мілини провалилася.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також заявила, що США запропонували допомогу у розблокуванні Суецького каналу і що вони "дуже уважно стежать за ситуацією".

Джо Рейнольдс, головний інженер Maersk Ohio, сказав BBC в п'ятницю, що кількість суден, що очікують біля південного входу в канал, "росте в геометричній прогресії".

"Це вплине на графіки доставок по всьому світу", - попередив він.

Судно завдовжки 400 м і водотоннажністю 200 тисяч тонн у вівторок вранці сіло на мілину через сильний вітер та піщану бурю, яка погіршила видимість.

Для зняття з мілини судна залучили спеціальні рятувальні компанії, а радник президента Єгипту висловлював сподівання, що ситуація вирішиться протягом двох-трьох днів. Але експерти кажуть: якщо контейнеровоз доведеться розвантажувати, на це піде кілька тижнів.

Близько 12% світової торгівлі проходить через канал довжиною 193 км, що з'єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою.

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Джон Денхолм, президент Палати судноплавства Великої Британії, пояснив ВВС: якщо екскаватори та буксири не справляться, рятувальним командам доведеться почати повільний процес "розвантаження" судна.

За його словами, для цього знадобиться спеціалізоване обладнання, зокрема кран понад 60 м заввишки.

"Якщо оберуть шлях розвантаження, я підозрюю, що це триватиме тижні".

Згідно з даними Lloyd's List, блокування щодня затримує доставку товарів на суму близько 9,6 млрд доларів або 400 млн доларів на годину.