Ever Given. Суецький канал можуть розблокувати вже на вихідних
Японські власники судна заявили: великий контейнеровоз, що застряг в Суецькому каналі, можуть зняти з мілини вже в суботу.
Юкіто Хігакі, президент Shoei Kisen, повідомив на пресконференції в п'ятницю, що для поглиблення берегів і дна каналу залучили 10 буксирів.
США також запропонували надіслати допомогу, зокрема групу експертів ВМС США.
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Ever Given став поперек Суецького каналу у вівторок, змушуючи компанії змінювати курс своїх суден та йти в обхід Африки.
У самому каналі та на підходах до нього в Червоному морі зібралося понад 200 суден.
Пан Хігакі сказав на пресконференції, що "роботи з видалення мулу і піску тривають. Для цього використовують додаткові інструменти для днопоглиблювальних робіт".
Він додав, що фахівці сподіваються змістити судно уже в суботу ввечері за токійським часом, повідомляє газета Asahi Shimbun.
"Судно не набирає воду, - пояснив він. - З його ручним управлінням і гребними гвинтами проблем немає. Щойно його знімуть з мілини, воно зможе працювати".
Тим часом технічний оператор контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) заявив в п'ятницю, що спроба спустити Ever Given з мілини провалилася.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також заявила, що США запропонували допомогу у розблокуванні Суецького каналу і що вони "дуже уважно стежать за ситуацією".
Джо Рейнольдс, головний інженер Maersk Ohio, сказав BBC в п'ятницю, що кількість суден, що очікують біля південного входу в канал, "росте в геометричній прогресії".
"Це вплине на графіки доставок по всьому світу", - попередив він.
Судно завдовжки 400 м і водотоннажністю 200 тисяч тонн у вівторок вранці сіло на мілину через сильний вітер та піщану бурю, яка погіршила видимість.
Для зняття з мілини судна залучили спеціальні рятувальні компанії, а радник президента Єгипту висловлював сподівання, що ситуація вирішиться протягом двох-трьох днів. Але експерти кажуть: якщо контейнеровоз доведеться розвантажувати, на це піде кілька тижнів.
Близько 12% світової торгівлі проходить через канал довжиною 193 км, що з'єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією і Європою.
Джон Денхолм, президент Палати судноплавства Великої Британії, пояснив ВВС: якщо екскаватори та буксири не справляться, рятувальним командам доведеться почати повільний процес "розвантаження" судна.
За його словами, для цього знадобиться спеціалізоване обладнання, зокрема кран понад 60 м заввишки.
"Якщо оберуть шлях розвантаження, я підозрюю, що це триватиме тижні".
Згідно з даними Lloyd's List, блокування щодня затримує доставку товарів на суму близько 9,6 млрд доларів або 400 млн доларів на годину.
Ever Given. Як намагаються розблокувати Суецький канал. Драма у десяти фото
Буксири та екскаватори намагаються розблокувати і змусити рухатися судно, яке застрягло в Суецькому каналі.