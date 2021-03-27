Чому Білорусь не пустили на Євробачення

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Євробачення" відхилило пісню білоруського гурту "Галасы ЗМеста", яка висміювала протестувальників проти Лукашенка

Білорусь не поїде на "Євробачення". Європейський мовний союз (ЄМС) повідомив, що пісні, які обрав медіахолдинг "Белтелерадіокомпанія" не відповідають критеріям і ставлять під сумнів неполітичний характер музичного конкурсу.

Білорусь хотіла відправити на "Євробачення" гурт "Галасы ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе". У своїх піснях гурт висміює лідерів і пересічних учасників протестів у Білорусі.

ЄМС 10 березня надіслав "Белтелерадіокомпанії" вимогу змінити або представити нову пісню, що відповідає правилам "Євробачення". "Белтелерадіокомпанія" у відповідь відправила нову пісню того ж виконавця.

У п'ятницю ЄМС заявив, що ця пісня також порушує правила і може негативно вплинути на репутацію конкурсу.

Голова "Белтелерадіокомпанії" Іван Ейсмонт заявив РІА Новини, що вважає політично вмотивованим рішення про відсторонення Білорусі від участі у пісенному конкурсі. Він розповів, що ЄМСофіційно поінформував "Белтелерадіокомпанію" про своє рішення, але з листа незрозуміла суть претензій до нової пісні білоруського учасника.

"Які саме слова пісні їхні [правила] порушили - невідомо. Суть претензій ЄМС пояснити не може", - сказав Ейсмонт.

"Для формально неполітичного заходу "Євробачення" має дивовижну здатність втягуватися у політичні скандали. Останній стосується відхилення заявки від Білорусі, де велика частина населення повстала проти, здавалося б, нескінченного правління Олександра Лукашенка. Принаймні, тепер ми всі знаємо, яка країна впадатиме в очі своєю відсутністю в Роттердамі", - прокоментував рішення ЄМС кореспондент ВВС Олександр Шліхтер.

Спочатку планувалося, що на "Євробачення" поїдуть переможці національного відбору 2020 року, гурт VAL (минулого року конкурс не проводили через пандемію коронавірусу). Однак учасники дуету дали кілька інтерв'ю з негативною оцінкою ситуації в країні, і в "Белтелерадіокомпанії"відмовилися висувати їх на "Євробачення".

Конкурс має пройти в Роттердамі в травні 2021 року.

У Білорусі після виборів президента минулого року почалися масштабні акції протести через те, що рішенням Центрвиборчкому на виборах переміг Олександр Лукашенко. Влада жорстоко придушила народні протести.