Вчені з'ясували, чому зуби реагують на холодне

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я, BBC News online

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вчені кажуть, що з'ясували, чому морозиво чи холодні напої іноді викликають біль у зубах.

Вони виявили в чутливих зубах клітини, які фіксують значний перепад температури і викликають біль.

Це допоможе знайти нові методи лікування цієї проблеми, вважають науковці.

Керувала дослідженням професорка Катаріна Ціммерманн з Університету Ерлангена - Нюрнберга у Німеччині, результати опубліковані в журналі Science Advances.

"Якщо у вас є молекула, на яку потрібно націлитись, з'являється можливість лікування", - пояснила Ціммерманн.

Йдеться про іонні канали TRPC5. Вчені простежили їхнє розташування до певного типу клітин - одонтобластів, що розташовані між пульпою (м'якою тканиною в порожнині зуба) і твердим зовнішнім шаром, що складається з дентину, який вкриває емаль.

Автор фото, L. Bernal et al./Science Advances 2021 Підпис до фото, Це томографія мишачого зуба. Одонтобласти в ньому забарвлені в яскраво-зелений колір

Емаль, на відміну від дентину, не чутлива. Дентин з'єднується з внутрішньою пульпою, де розміщені нервові клітини.

Якщо дентин оголюється, наприклад, внаслідок карієсу або захворювання ясен, хворобливі подразники, такі як температура або певні рідини, викликають біль.

Дослідники вивчали ці процеси у зубах мишей і людей, щоб зрозуміти, як виникає біль, фіксуючи, що відбувалося в клітинах і нервах.

Д-р Ціммерманн пояснила BBC основні висновки дослідження:

"В зубах з дірками та карієсом ми виявили значно більшу кількість каналів TRPC5, і тому вважаємо, що розробка блокатора TRPC5, який можна локально наносити на зуби за допомогою смужок або жувальної гумки, буде, ймовірно, найкращим рішенням. Це чудова допомога у лікуванні зубного болю або гіперчутливості дентину".

Професор Деміен Волмслі з Британської стоматологічної асоціації (BDA) сказав, що блокування болю може забезпечити тимчасове полегшення, але лікування і профілактика - важливіші. Він порадив регулярно чистити зуби щіткою, щоб запобігти захворюванню зубів і ясен.

"Дослідження - цікаве, але ми не можемо ігнорувати основні причини чутливості зубів. Стоматологи можуть усунути причину, видаливши карієс, і порадити зубну пасту для чутливих зубів", - сказав він.

Він додав, що в майбутньому агенти, що блокують TRPC5, можна додавати до зубних паст і стоматологічних продуктів, щоб запобігти чутливості зубів.