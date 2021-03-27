Зеленський звільнив голову КС Тупицького. Скасував указ Януковича

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив суддю і голову Конституційного суду Олександра Тупицького, скасувавши указ Віктора Януковича про його призначення від 2013 року.

Також він скасував ще один указ Януковича про призначення суддею КС Олександра Касмініна.

Як йдеться на сайті президента, таке рішення ухвалили, бо "окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України".

Водночас Конституція і закони України не містять норми, за якою президент має право звільняти суддів КС.

Олександр Тупицький потрапив у КС за квотою президента. У 2013 році його призначив ще Янукович.

Обирають суддів КС на 9 років. Термін його повноважень мав закінчитися у 2022 році. Він є головою Конституційного суду України.

Це вже не перша спроба Володимира Зеленського усунути пана Тупицького.

У грудні 2020 року президент підписав указ, яким відсторонив голову КС Олександра Тупицького від виконання обов'язків на два місяці. Після цього відсторонив ще на місяць.

Автор фото, КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

За словами Зеленського, так він намагався "вирішити Конституційну кризу в країні".

Нещодавно у РНБО заявили, що перевірятимуть всі чинні укази Віктора Януковича на предмет державної зради.

Як оцінюють такий вчинок Зеленського?

Депутат від фракції "Батьківщина" і юрист Сергій Власенко назвав рішення президента про скасування указів від 2013 року "юридичним трешем" і пожартував, що, якщо зараз ЦВК скасує протокол попереднього складу ЦВК про результати виборів президента, "то президент перестане бути президентом?".

"Президент не має повноважень скасовувати свої укази з кадрових питань. Акт про призначення на посаду є актом індивідуальної дії. Такі укази вичерпують свою дію відразу після реалізації", - прокоментував ВВС News Україна рішення президента ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

Президент не має повноважень звільняти суддів КС, говорить і Степан Берко, адвокаційний менеджер фундації DEJURE.

"Єдиний законний спосіб звільнити суддю Конституційного Суду - рішенням Постійної комісії з питань та етики самого КС. Наразі єдиний спосіб змінити склад суду та забезпечити його доброчесність - запровадити прозорий конкурс на посаду судді КС, на якому наполягають громадські експерти", - вважає експерт.

За прогнозами пана Берка, Конституційний Суд ймовірно відмовиться визнавати указ президента, а судді Тупицький та Касмінін залишаться на посадах. Якщо ж КС погодиться з таким указом, можна буде з певністю стверджувати, що Конституційний Суд тепер повністю підконтрольний президенту.

Що це за Конституційна криза?

Автор фото, Офіс президента

Скасування указів Януковича це продовження довготривалого конфлікту Володимира Зеленського з Конституційним судом, який голова держави звинуватив в узурпації влади.

Проблеми з Конституційним судом у Зеленського та його команди почалися у кінці жовтня. Тоді суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по антикорупційній реформі.

Це викликало політичний скандал: через таке рішення суддів Україні прогнозували серйозні проблеми з міжнародними партнерами, мало не до зупинки співпраці з МВФ та скасування безвізу з ЄС.

Президент Зеленський спробував розпустити Конституційний суд через Верховну Раду, але у законності такої його ініціативи виникли сумніви у депутатів.

Тим не менше, Володимир Зеленський заявив, що такими діями вдалося зупинити подальші сумнівні рішення Конституційного суду.

Він також заявляв, що Олександр Тупицький не може далі очолювати КС.

Конституційний суд наполягає, що діяв виключно за Конституцією та відстоював незалежність суддівської гілки влади.

Зрештою Верховна Рада поступово відновила систему електронного декларування з урахуванням рішення Конституційного суду та порад Венеціанської комісії.

Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування повернули, але в'язниця порушникам більше не загрожує.

Водночас голову КС Тупицького почали викликати на допити через підозри у корупції.