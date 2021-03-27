Уряд може зупинити транспорт - Степанов

1 година тому

Автор фото, unian

Кабінет міністрів може зупинити транспорт, якщо ситуація з Covid-19 почне виходити з-під контролю. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень", - сказав міністр.

За його словами, питання повного локдауну вже обговорюють, деякі чиновники виступають за повний локдаун аж до зупинки транспорту.

"Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", - зазначив пан Степанов.

Попри карантин наразі в Україні працює громадський транспорт - курсують автобуси, маршрутки, потяги. У червоних зонах діють певні обмеження - не більше 50% заповнення транспорту.

За минулу добу в Україні зафіксували 17 424 нових випадки Covid-19 зафіксовано. Майже 5 тисяч людей з важкими симптомами за минулу добу потрапили до лікарень.

Буде ще більше

Проте, за прогнозами пана Степанова, у найближчі 2-3 тижні кількість хворих Covid-19 на добу може зрости до 25 тисяч.

Зростання захворюваності міністр очікує протягом мінімум двох-трьох тижнів.

"У нас може йти зростання по різних регіонах, і це важкий період, тому що третя хвиля супроводжується новим штамом вірусу, який агресивніший, так званий "британський" вірус. Він "помолодшав", більш контагіозний, тобто втричі більше людей заражається при спілкуванні", - розповів міністр вже в ефірі іншого ток-шоу "Україна 24".

За його словами, за умов дотримання карантинних обмежень рівень захворювання буде знижуватись.

"Ми бачимо, що коли заходів дотримуються, у нас є приклади... Це Івано-Франківська область, Закарпатська, Чернівецька, які протягом 4-х тижнів на червоному рівні небезпеки. І думаю, що найближчими днями ми будемо їх виводити в помаранчевий або навіть жовтий рівень, тому що там позитивна динаміка", - сказав Степанов.

З початку пандемії в Україні на коронавірус хворіли понад 1,6 млн людей, померли понад 31 тисяча.

Автор фото, unian

Чи закриють всю країну?

Зараз до червоних зон потрапили вже 13 з 24 регіонів України - це Київ і Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Рівненська, Чернігівська області.

11 регіонів входять у помаранчеву зону і одна, Херсонська область, у жовтій зоні.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль говорив, про можливість запровадження жорсткого локдауну по всій Україні, якщо більшість областей опиниться у "червоній" зоні.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна таокж розповів, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом доведеться "закрити всю країну".

А що з вакцинами?

В Україні вже місяць триває вакцинація від коронавірусу. Проте проходить вона вкрай повільними темпами - за місяць щепили 192 тисячі людей. Країна має проблеми, як з поставками вакцин, так і з довірою до них.

В Україну привезли 500 тисяч доз вакцин CoviShield - ліцензійного продукту AstraZeneca та 200 тисяч вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac.

Подальші поставки CoviShield до України призупинили через рішення уряду Індії не експортувати вакцини, поки не щеплять населення власної країни.

За словами міністра Степанова, відновити поставки CoviShield можуть орієнтовно у квітні. Уряд вже проплатив 1,5 млн доз.

В Україну мають приїхати вакцини кількох виробників. Проте, ці обіцянки чиновники озвучують вже кілька місяців, а вакцини від інших виробників все не їдуть.

"У нас вже законтрактовано 22 млн доз вакцин - 14 млн від виробників, 8 млн в рамках COVAX (глобальна програма допомоги з щеплення - Ред.). Найближчими днями ми оголосимо про укладення контрактів з термінами поставок в поточному році", - сказав пан Степанов.

Автор фото, ratinggroup.ua

Міністр підкреслив, що з квітня очікуються поставки в рамках COVAX, а з літа 2021 року - поставки американської вакцини Novavax.

Українські чиновники ще у лютому заявляли, що у березні до України має прийти американська вакцина Pfizer. Проте її досі не привезли.

За оцінками, Україні для формування колективного імунітету необхідно 50 млн доз вакцин.