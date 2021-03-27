Земля - у безпеці. Найближчі сто років зіткнення з астероїдом не буде

26 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, У NASA кажуть, що астероїд Апофіс більше не загрожує Землі

Земляни можуть зітхнути з полегшенням - щонайменше найближчі сто років планеті не загрожує зіткнення з астероїдом Апофіс. Про це заявили в американській космічній агенції NASA.

Це космічне тіло, розмірами з два футбольних поля, відкрили в 2004 році. У NASA його вважали одним з найнебезпечніших астероїдів для Землі.

Зіткнення з ним загрожувало планеті катастрофою.

Найбільш можливі дати зіткнення вчені прогнозували на 2029 і 2036 роки, а також у 2068 році.

Але сьогодні вчені, отримавши нові дані про астероїд, ці загрози виключили.

"Наші розрахунки не показують жодного ризику принаймні протягом наступних 100 років", - сказав Давіде Фарночіа, вчений, який вивчає навколоземні об'єкти для NASA.

Названий на честь давньоєгипетського бога хаосу та темряви, Апофіс, за оцінками, має 340 метрів у ширину.

Нещодавно астероїд проходив відносно недалеко від Землі. 5 березня він пройшовши за 17 млн км від планети.

Під час проходження астрономи змогли уточнити орбіту астероїда, що дозволило їм з впевненістю виключити будь-який ризик удару в 2068 році і ще тривалий час після цього.

Наступного разу Апофіс підійде відносно близько до Землі 13 квітня 2029 року. Він буде за 32 000 км від планети. Це приблизно одна десята відстані між Землею і Місяцем.

Під час цього наближення Апофіс буде видно у Східній півкулі, в Азії, Африці та частині Європи.