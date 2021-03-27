Переворот з сотнями вбитих. Військові М'янми дякують Кремлю

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Раніше військовий парад відвідували багато іноземних дипломатів та військових

У М'янмі відбувся військовий парад з нагоди Дня збройних сил країни, єдиним іноземним гостем на ньому був заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. Тим часом, як повідомляють місцеві ЗМІ, в суботу вбили щонайменше 60 учасників акцій протесту проти військового перевороту, що відбувся в М'янмі на початку лютого.

У п'ятницю ввечері державне телебачення М'янми заявило, що люди не повинні брати участь в демонстраціях: "Після жахливих трагедій і загибелі людей ви повинні розуміти, що по вас можуть стріляти - в спину або в голову", - йшлося в повідомленні.

Влада напряму не каже, що силовики отримали наказ відкривати вогонь на ураження. Раніше вони безпідставно стверджували, що по деяких людях, які загинули під час акцій протесту, стріляли з натовпу.

Однак це свідчить про рішучість не допустити масові заворушення в День збройних сил М'янми, який святкують 27 березня. Він присвячений пам'яті збройного повстання проти японської окупації, що почалася в 1945 році під керівництвом Аун Сана - батька нинішньої лідерки демократичної опозиції Аун Сан Су Чжі, яка наразі у в'язниці за підозрою у кількох злочинах.

З 1 лютого, коли в М'янмі відбувся військовий переворот, під час придушення акцій протесту вбили вже понад 400 людей.

"Справжні друзі"

У минулі роки на військових парадах в День збройних сил М'янми було багато іноземних дипломатів і військових. Однак після перевороту країна опинилася у міжнародній ізоляції, і єдиним представником іншої держави цього разу став заступник міністра оборони Росії з міжнародної співпраці Олександр Фомін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головнокомандувач армією М'янми Мін Аун Хлаїн обіцяє провести в країні вибори, але не каже, коли

У відповідь на захоплення влади військовими США, Велика Британія і Європейський союз запровадили проти керівництва країни санкції.

Головнокомандувач армією М'янми Мін Аун Хлаїн, якому належить влада, подякував Росії за співпрацю. "Ми цінуємо участь російських військових, які сьогодні тут присутні. Влада Росії та всі представники російської армії - наші справжні друзі", - сказав Хлаїн.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, з 2014 по 2019 рік на Росію припало щонайменше 16% озброєнь, закуплених владою М'янми.

У М'янмі працює технічний центр обслуговування авіатехніки і бронетехніки, яку постачає Росія. За даними російського оборонного відомства, Москва поставила М'янмі 30 літаків МіГ-29, 12 навчально-бойових Як-130, шість Су-30СМ, 10 вертольотів Мі-24 і Мі-35П, 8 зенітно-ракетних комплексів "Печора-2М", а також радіолокаційні станції, бронетанкову техніку і артилерійські системи.

Опозиція М'янми різко розкритикувала участь Росії у військовому параді, що відбувся на тлі придушення масових протестів.

Яданар Маун, представник групи Justice for Myanmar ("Справедливість для М'янми"), заявив агентству Reuters: "Росія допомагає терору проти народу. Огидно, що російські посадовці відвідують М'янму і легітимізують незаконну військову хунту".

Що відбувається в країні

У суботу Мін Аун Хлаїн звернувся до жителів країни і пообіцяв згодом провести в М'янмі вибори, але точної дати не назвав.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сутички у місті Мандалай

Він додав, що військовим довелося взяти владу в країні через "незаконні дії" Аун Сан Су Чжі та її партії "Національна ліга за демократію".

Тим часом, попри попередження військових, в кількох містах М'янми в суботу відбулися акції протесту. На вулиці вивели значні сили поліції, що намагалися запобігти протестам.

Точну кількість загиблих в суботу встановити важко, проте за різними оцінками йдеться про щонайменше 60 людей. Згідно з даними видання Myanmar Now, за день вбили близько 90 демонстрантів. Сайт The Irrawaddy повідомляє, що у 28 районах загинули 59 людей, серед яких троє дітей.

Запеклі сутички зафіксували у найбільшому місті країни Янгоні, де щонайменше чотири людини вбили біля поліцейського відділку в одному з передмість.

Демонстранти також вийшли на вулиці другого за величиною міста Мандалай. Вони несли прапори партії "Національна ліга за демократію" і вітали одне одного салютом з трьох пальців - жестом прихильників демократії в М'янмі.

Один з журналістів повідомив AFP, що поліція відкрила вогонь бойовими патронами у місті Лашіо на північному сході країни. На розміщених в соціальних мережах кадрах видно, що правоохоронці також застосовували сльозогінний газ.

Переворот

На виборах у листопаді минулого року партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію" здобула перемогу.

Військові на чолі з головнокомандувачем збройних сил М'янми генералом Хлаїном не дали новообраному парламенту зібратися на першу сесію й оголосили, що беруть владу у свої руки. Вони кажуть, що підсумки листопадових виборів підтасовані, але не надають жодних доказів. Незалежні міжнародні спостерігачі визнали вибори чесними.

Де перебуває Аун Сан Су Чжі наразі невідомо. Разом з нею арештували президента М'янми Він М'їна і майже все керівництво "Національної ліги за демократію".