6-річний хлопчик знайшов у своєму саду корал, якому 400 мільйонів років

1 година тому

Автор фото, PA Media

Шестирічний хлопчик з Британії знайшов у своєму саду скам'янілість, якій сотні мільйонів років.

Він зробив це за допомогою дитячого археологічного набору, який отримав на Різдво.

Сіддак Сінгх Джамат, відомий як Сід, копав у саду черв'яків, коли натрапив на незвичайний камінь.

"Я просто копав черв'яків, шукав кераміку, цеглу і натрапив на камінь, що нагадував ріг. Я подумав, що це може бути зуб, кіготь або ріг. Виявилось, що це шматок корала, який називають роговим коралом. Я був дуже схвильований і зрадів такій знахідці", - розповів школяр.

Автор фото, PA Media

Батько Сіда Віш Сінгх зміг ідентифікувати корал за допомогою групи у Facebook, що займається скам'янілостями. За його словами, позначки на знахідці свідчать, що це, найімовірніше, корал групи Rugosa, вік якого оцінюються від 251 до 488 мільйонів років.

Сінгх сказав, що здивувався, коли його син натрапив на камінь дивної форми. За його словами, Сід знайшов роговий корал і кілька маленьких камінчиків, а наступного дня побачив застиглий шматок піску.

"Там було безліч маленьких молюсків і морських раковин, а також те що, називають морськими ліліями, які схожі на мацаки кальмарів, тому це справді доісторична річ".

Автор фото, PA Media

Віш Сінгх каже, що тоді частина Англія була розташована на Пангеї - гігантському суперконтиненті, що дав початок сучасним. Частина його була вкрита водою.

За словами родини, їхній район зазвичай не славиться своїми скам'янілості, але в саду багато натуральної глини, де і були знайдені скам'янілості.

"Кажуть, скам'янілості можна знайти де завгодно, якщо уважно придивитися, але знайти шматок такого корала - унікальна справа".