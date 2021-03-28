З Instagram зникли акаунти скандальних малолітніх блогерів, у яких був "роман"

46 хвилин(и) тому

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Акаунти 8-річної дівчинки та 13-річного хлопця, "роман" яких у березні активно обговорювали в Україні, зникли з соцмережі Instagram.

Наразі на обох сторінках з'явилося повідомлення про те, що зазначені акаунти не доступні або були видалені.

Не зрозуміло, чи сторінки заблокувала адміністрація соцмережі, чи їх видалили самі їхні власники.

На акаунт 8-річної дівчинки в Instagram були підписані понад 500 тисяч людей, на сторінку хлопця - трохи більше 50 тисяч.

Минулого тижня їхні профілі також заблокувала соцмережа Likee, де у неповнолітніх блогерів була основна аудиторія.

Дівчина мала там кілька мільойнів підписників, її друг - понад 500 тисяч.

Ще кілька днів тому неповнолітня блогерка на своїй сторінці в Instagram жалілася на соціальні служби які нібито "забороняють їй спати з мамою в одному ліжку".

Вона заявила, що завдання таких служб - "допомагати, а не заважати жити".

Також дівчина розповідала, що батьки її друга заборонили їм спілкуватися.

"Стосунки" малолітніх блогерів у березні активно обговорювали в українських ЗМІ та соцмережах. Користувачі обурюються фотографіями та відео, на яких діти демонстрували свій "роман". Зокрема знімки та записи, де вони обіймаються. Частина з цих публікацій мала сексуальний підтекст.

Такий контент привернув увагу дитячого омбудсмена, який встиг звернутися до правоохоронців.

Ті відкрили провадження за статтею про поширення порнографічного контенту, а маму дівчинки викликали на допит.

У розмові з журналістами жінка розповідала, що "нічого незаконного" не скоювала.

"Вона (дівчинка - Ред.) - блогер-мільйонник, займається моделінгом. До її життя є великий інтерес", - пояснювала мама юної блогерки.

Жінка також запевнила, що дівчинка зі своїм так званим хлопцем не живе. А найбільш провокаційні фото - в ліжку - зробили, коли поїхали на "ночівлю" до хлопця, але "це був сімейний візит", тобто в житлі перебували, окрім дітей, також батьки.

Пізніше у коментарі для програми "Вікна-новини" жінка заявила, що інформацію подають у викривленому форматі.

"Роблять з дітей, які просто діти-діти, якихось збоченців, - підкреслила мама. - Ніяких стосунків, окрім дружніх, у них немає. Дитяча аудиторія зараз налаштована всіх зводити між собою, дівчаток-хлопчиків".

"Він не розглядає її як якогось партнера сексуального. Це просто дитина, яка до неї ставиться трепетно, як до дитини", - додала вона.