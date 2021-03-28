Фотограф "підплавив" свій дрон, аби зняти вражаюче відео виверження вулкану в Ісландії

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Гардар Олаф / Instagram

Ісландський фотограф "приніс у жертву" свій дрон, аби зняти виверження вулкану в Ісландії з максимально близької відстані.

Вулкан Фаградалсф'ялл не виявляв активності понад 800 років, але знову "прокинувся" минулого тижня.

Упродовж березня в районі поблизу вулкана різко збільшилася сейсмічна активність - до початку виверження там зафіксували понад 40 тисяч землетрусів.

Фаградалсф'ялл розташований за 30 км від Рейк'явіка. Місцева влада запевняє, що небезпеки для місцевих жителів немає.

Фотограф Гардар Олаф відправився до вулкану, аби зняти кілька відео виверження за допомогою беспілотника і розповів, що заради вражаючих кадрів навіть підплавив свій дрон, підлетівши до жерла на дуже близьку відстань.

"Відчуваєте цей жар? Підплавив свій дрон заради цього кадру", - написав Олаф під відео.

Виверження Фаградалсф'ялла вважається невеликим: виверження не становить небезпеки ані для місцевих жителів, ані для критично важливої інфраструктури.

Зняти або ж просто побачити виверження на власні очі приїздять чимало фотографів та туристів.

Доступ до району не обмежували, але на місці працюють рятувальники. Їхнє завдання - нагадувати людям про небезпеку і слідкувати за тим, аби люди трималися від вулкану на відстані.

"Ми просимо не наближатися до лави, тому що вона гаряча і дійсно небезпечна", - розповів у розмові з Euronews один з рятувальників, який патрулює цей район.

"Два дні тому один хлопець намагався на лаві приготувати омлет з курячим філе. Пательню поглинула лава. Тому тримайтеся від неї подалі".

Автор фото, Reuters