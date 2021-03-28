"Новий рівень жорстокості". Світ розгніваний масовими вбивствами протестувальників у М’янмі

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Загибель майже 100 людей під час придушення протестів у М'янмі цієї суботи викликала хвилю обурення в усьому світі. Очільники оборонних відомств 12 країн виступили з заявою, в якій засудили застосування насильства проти населення М'янми збройними силами країни.

У держдепартаменті США шоковані кровопролиттям у М'янмі, яке назвали "царством терору". Напередодні, за даними ООН, там були вбиті понад 90 людей. При цьому за даними місцевих ЗМІ, йдеться про понад сотню загиблих.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив військових, які захопили владу в країні, у розгортанні терору.

Втім, лідер хунти Мін Аун Хлаїн разом зі своїми генералами ввечері в суботу влаштував свтякування з нагоди Дня збройних сил.

Минула субота стала найкривавішим днем за весь час боротьби між генералами, що захопили владу в країні, і населенням, яке відмовилося прийняти переворот.

Загалом жертвами придушення протестів у М'янмі стали вже понад 400 людей.

Міжнародна реакція

Очільники оборонних відомств 12 країн у неділю випустили спільну заяву, в якій засудили дії військових у М'янмі. Під заявою стоять підписи міністрів оборони Австралії, Канади, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Данії, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї, Британії та США.

"Професійні військові слідують міжнародним стандартам поведінки і несуть відповідальність за захист, а не за завдання шкоди людям, яким вони служать", - йдеться в заяві.

Автор фото, EPA

Генсек ООН Антоніу Гуттереш заявив, що глибоко шокований насильством у М'янмі, а міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав тамтешні події "новим рівнем низості".

Спецдоповідач ООН Том Ендрюс закликав провести надзвичайне засідання, присвячене подіям у М'янмі.

Росія та Китай тим часом утрималися від критики військових, що робить малоймовірним ухвалення будь-яких рішень в рамках Ради безпеки ООН - обидві країни мають право вето.

У неділю в М'янмі тривають похорони загиблих. Кровопролиття сталося напередодні - після того, як протестувальники попри попередження силовиків вийшли на вулиці.

Повідомлення з М'янми важко підтвердити, проте за повідомлення місцевих ЗМІ, поліція намагається розганяти траурні процесії в різних містах країни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після військового перевороту на початку лютого у М'янмі вбили понад 400 людей

Асоціація допомоги політичним в'язням (AAAP) - місцева організація, що займається правозахисною діяльністю, - підтвердила загибель принаймні 91 людини, зокрема дітей.

В ООН також кажуть про сотні поранених внаслідок суботніх подій.

"Вони вбивають нас як курчат, навіть в наших будинках", - сказав агентству Reuters житель міста М'їнджан, що в центральній частині країни.

Що сталося в суботу

27 березня - День збройних сил у М'янмі. У попередні роки на військових парадах цього дня були присутні чимало іноземних дипломатів та військових.

Проте після перевороту країна опинилася у військовій ізоляції. Одним із нечисленних представників іноземних держав на параді цього разу був заступник міністра оборони Росії.

Також парад відвідали представники Китаю, Індії, Бангладеш, Пакистану, Лаосу, В'єтнаму і Таїланду.

Автор фото, EPA

В суботу головнокомандувач армією М'янми Мін Аун Хлаїн, якому належить влада в країні, виступив з телезверненням, в якому пообіцяв провести нові вибори - хоча й не назвав можливої дати.

Попри попередження військових, у кількох містах М'янми відбулися акції протесту. Проте на вулиці вивели велику кількість силовиків, які намагалися завадити мітингам.

В результаті загинули десятки людей.

Новий рівень жорстокості

Мо М'їн, BBC, М'янма

Мати 14-річної дівчинки розповідає, як кинулася закривати всі двері, коли почула, що на вулиці військові. Але не встигла. Уже за мить вона тримала в руках закривавлене тіло доньки.

"Я бачила, як вона впала, але подумала, що вона просто послизнулася. Але потім з її грудей потекла кров", - розповідає жителька міста Мейтхіл.

Особливо шокує випадковий характер убивств. Силовики з бойовою зброєю в руках були готові стріляти по всіх, кого бачили на вулиці.

Жорстокість, яку вони продемонстрували, вийшла на новий рівень порівняно з усім, що ми бачили з дня перевороту.

Ані військові, ані прихильники демократії не бажають відступати.

Військові вважають, що розгорнувши терор проти населення, можуть домогтися "стабільності та безпеки". Але протестувальники на чолі з молоддю повні рішучості раз і назавжди покінчити з військовою диктатурою в країні.

Боляче рахувати, скільки ще людей загинуло. Особливо, коли серед них діти.