Ever Given зняли з мілини у Суецькому каналі

12 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Вранці у понеділок гігантський контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі під час третьої спроби рятувальних служб.

Дві попередні спроби зняти його з мілини, які здійснили за останню добу і під час припливу, зазнали невдачі.

У неділю до операції доєдналися додаткові буксирні катери.

Якби і третя спроба провалилася, то почалася б робота з розвантаження судна, щоб зменшити його загальну вагу, яка становить 220 тис. тонн. Таке розпорядження зробив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Однак опитані BBC експерти вважали, що на таку операцію могли піти тижні. Наслідки такого тривалого блокування Суецького каналу складно було передбачити.

У суботу рятувальники спробували використовувати високий приплив для звільнення судна. Одночасно з-під носа судна, земснаряди видаляли тисячі тонн піску і мулу. Як повідомляється, вдалося перемістити понад 27 тис. тонн.

Припливи і сильні вітри ускладнювали цю роботу.

У Twitter навіть з'явилося відео, на якому буксири переможно гудуть, святкуючи це невеличке досягнення.

Рятувальники з Нідерландів, які мають великий досвід подібного роду робіт, казали, що побоюються розлому судна, якщо докладати занадто інтенсивних зусиль з його переміщення.

Суецький канал - одна з найбільш завантажених ділянок морських торговельних шляхів. Ever Given за шість днів закрив прохід понад 300 судам, які опинилися в заторі.

Деякі судна мусили змінити маршрут і рушили навколо Африки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вигляд контейнеровозу з сусіднього поля

Контейнеровоз Ever Given перекрив Суецький канал 23 березня. За словами капітана судна, його буквально здуло з курсу могутнім поривом вітру.

Це найбільше судно, з яким колись мали проблеми в акваторії Єгипту. Його розміри - 59 на 400 метрів (це довжина чотирьох футбольних полів). Буксирам і рятувальним катерам вдалося розгорнути судно вздовж берега, але цього було недостатньо, щоб відновити навігацію.

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Востаннє подібний інцидент в Суецькому каналі стався у 2017 році, коли через технічні проблеми на мілину сів японський контейнеровоз. Тоді єгиптянам вдалося відновити судноплавство за кілька годин.