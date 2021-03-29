Довибори в Раду. На Прикарпатті лідирує Вірастюк, на Донеччині перемагає Аксьонов

21 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Попри лідерство Василя Вірастюка на довиборах в Раду на прикарпатському окрузі залишається інтрига

У неділю в окрузі № 87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 на Донеччині відбулися довибори до Верховної Ради.

На Прикарпатті після підрахунку майже 30% бюлетенів, за даними ЦВК, з 33,86% поки що лідирує кандидат "Слуги народу", спортсмен Василь Вірастюк. Проте відставання від нього представника ВО Свобода Руслана Кошулинського (28,21%) та бізнесмена Олександра Шевченка (27,31%) є незначним.

Явка на виборах в окрузі склала лише 35%.

На Донеччині після підрахунку 89% бюлетенів однозначним лідером є мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов з 66% голосів. На другому місці з майже 13% голосів висуванець "Партії Шарія" адвокат Валентин Рибін, який раніше захищав в суді низку ексберкутівців, Володимира Рубана та Надію Савченко, бразильського найманця Рафаеля Лусваргі.

Кандидатка "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко отримала понад 6% голосів, кандидат "Слуги народу" Андрій Бондаренко понад 3%.

Явка на виборах на Донеччині була лише 21%.

Вибори в 50-му окрузі відбувалися, оскільки депутат від цього округу Руслан Требушкін у жовтні виграв вибори мера Покровська і склав мандат, так само депутат від "Слуги народу" Зіновій Андрійович виграв вибори мера міста Надвірна і склав мандат, отриманий у 87-му окрузі на Прикарпатті.