У Києві викрали і жорстоко вбили громадського активіста

1 година тому

Автор фото, PA Підпис до фото, Вбитому завдали численних ножових поранень (фото ілюстративне)

У Києві викрали і жорстоко вбили громадського активіста та добровольця. Про це заявила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомляють Українська правда та LB.ua, вбили активіста Олександра Мандича з позивним "Ташкент".

За підозрою затримали трьох людей.

"Ввечері 24 березня 2021 вказані особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари... Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Тіло вбитого з множинними травмами та ножовими пораненнями знайшли 28 березня на Київщині у закинутій канаві. Наразі експерти встановлюють точну причину його смерті, а слідчі - мотив злочину.

Знайомий вбитого Ігор Криворучко написав у Facebook, що підозрює у вбивстві квартирних рейдерів з Луганська.

"Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході, а згинув від ножа в спину від покидьків", - прокоментував у Facebook злочин колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Автор фото, Київська міська прокуратура Підпис до фото, Тіло вбитого сховали у цій канаві