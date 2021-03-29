З Галапагосів хотіли вивезти у валізі майже 200 черепашок. Деякі загинули
Співробітники митниці Еквадору виявили 185 черепах-малюків, яких у неділю хотіли відправити у валізі з Галапагоських островів на материкову територію країни.
Загорнутих черепашок виявили під час перевірки в аеропорту острова Бальтра, що належить до архіпелагу Галапагоських островів.
За словами чиновників, десятьох черепашок знайшли вже мертвими.
Одна з найбільших загроз для галапагоських черепах - незаконна торгівля, під час якої цих рептилій продають одразу колекціонерам або на ринки екзотичних тварин.
Вважається, що черепахам, яких виявили в аеропорту на острові Бальтра, менш як три місяці.
Чиновники, які займаються боротьбою з торгівлею дикими тваринами, кажуть, що малюків-черепашок на чорному ринку можна продати за $5 000.
Вважається, що контрабандисти загорнули черепах, щоб знерухомити їх, але в оператора сканера-рентгена виникли підозри.
Валізу привезла до аеропорту транспортна компанія. Співробітникам аеропорту повідомили, що вона містить "сувеніри".
Арештів у справі не було, але співробітників транспортної компанії направили на допит.
Міністр довкілля Еквадору Марсело Мата назвав інцидент злочином проти дикої фауни та спадщини країни.
Багато рослин та тварин, які зустрічаються на Галапагоських островах, є унікальними. Острови розташовані у Тихому океані приблизно в 1 000 км від узбережжя Еквадору.
Серед найвідоміших тварин - гігантські черепахи Галапагоських островів, які, як вважається, прибули на ці вулканічні острови від трьох до чотирьох мільйонів років тому.
За контрабанду тварин з Галапагосів в Еквадорі можуть засудити на один-три роки тюрми.