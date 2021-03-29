Кримський "суд" посадив на 12 років пенсіонерку . За "шпигунство" на користь України

45 хвилин(и) тому

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Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до 12 років колонії жительку анексованого Росією Криму. Її визнали винною в державній зраді, а саме - в передачі секретних даних українській розвідці.

Йдеться про жінку 1955 року народження, повідомила пресслужба так званого суду.

"Уродженка Бахчисарая, 1955 року народження, була залучена представником іноземної держави до негласної співпраці з головним управлінням розвідки міністерства оборони України", - йдеться у пресрелізі.

Імені та прізвища жінки офіційно не розкривають - вона вказана як "громадянка Д".

Водночас російські агенції "ТАСС" та "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела повідомляють, що йдеться про пенсіонерку Галину Довгополу. Її ж ім'я та прізвище раніше згадувала "Кримська правозахисна група".

Кримінальну справу розглядали в закритому режимі, оскільки в матеріалах справи містилася інформація, що є державною таємницею, пишуть агентства.

Перше судове засідання відбулося 17 лютого.

"Громадянка Д. виконувала розвідувальні завдання, спрямовані на збір даних про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту, які розкривають терміни дії позивних, частот і ключів, індексів радіостанцій, ключів до таблиць радіопозивних, таблиць чергового радиста і таблиць телефонних, телеграфних, радіопозивних на мирний час", - йдеться в заяві пресслужби.

Жінку визнали винною за статтею 275 Кримінального кодексу РФ (державна зрада), вирок винесли в середині минулого тижня.

Федеральна служба безпеки Росії у листопаді 2019 року повідомляла про затримання в Севастополі жінки, яка нібито "була завербована українськими спецслужбами і за завдання Головного управління розвідки Міноборони України цілеспрямовано здійснювала збір секретних даних військового характеру".

Після арешту її могли етапувати в московський слідчий ізолятор "Лефортово" - рішення про продовження арешту ухвалював Лефортівський суд Москви.